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«Учитель» на Touareg решил самоутвердиться, оттормаживая груженую фуру на скоростной трассе М-11 «Нева»

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15382011" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Водитель кроссовера едва не спровоцировал ДТП с фурой на скоростной трассе М-11 «Нева» в ответ на безобидный жест дальнобойщика. Опасные маневры «учителя» заснял видеорегистратор.

Как рассказал 7 июля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник сообщества по имени Сергей, инцидент произошел в восьмом часу вечера 6 июля на платной трассе М-11 «Нева». По его словам, он пропустил машины и мог пойти на обгон, но решил подождать еще и Volkswagen Touareg, подгоняя его водителя жестом в окно. Жест того, видимо, так сильно оскорбил, что он стал оттормаживать последовавшую за ним на обгон груженую фуру. На удачу «учителя» большегруз затормозил, не задев «Фольксваген», хотя явно было близко.

После этого из пассажирского окна кроссовера высунулась рука и повторила подгоняющий жест. Затем к жестикулированию присоединился и водитель. А с полминуты спустя обиженный решил повторить: снова оттормозил большегруз и помахал из окна. Видимо, для верности.

«Не знаю, чем расстроил его мой жест «быстрее», который он повторил. Но оттормаживать груженую фуру на скоростной дороге — верх слабоумия и отваги. Провести отпуск на больничной койке вместо моря?! На переднем сиденье сидела молодая девушка, наверное, это было самоутверждение самца», — пишет Сергей.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15382011" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (15)

Xrundel
Забавно, водила фуры как раз его пропустил, а не влез на долгий обгон заставив оттормаживаться , и все равно не доволен.
montero3
Очередная семья ЛГБТ к морю двигается...
260653121
Мне ничуть не жаль подобных личностей.... Просто естественный отбор, хотя некоторые умудряются протянуть ещё довольно долго.
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