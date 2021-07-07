Как рассказал 7 июля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник сообщества по имени Сергей, инцидент произошел в восьмом часу вечера 6 июля на платной трассе М-11 «Нева». По его словам, он пропустил машины и мог пойти на обгон, но решил подождать еще и Volkswagen Touareg, подгоняя его водителя жестом в окно. Жест того, видимо, так сильно оскорбил, что он стал оттормаживать последовавшую за ним на обгон груженую фуру. На удачу «учителя» большегруз затормозил, не задев «Фольксваген», хотя явно было близко.

Водитель кроссовера едва не спровоцировал ДТП с фурой на скоростной трассе М-11 «Нева» в ответ на безобидный жест дальнобойщика. Опасные маневры «учителя» заснял видеорегистратор.

После этого из пассажирского окна кроссовера высунулась рука и повторила подгоняющий жест. Затем к жестикулированию присоединился и водитель. А с полминуты спустя обиженный решил повторить: снова оттормозил большегруз и помахал из окна. Видимо, для верности.

«Не знаю, чем расстроил его мой жест «быстрее», который он повторил. Но оттормаживать груженую фуру на скоростной дороге — верх слабоумия и отваги. Провести отпуск на больничной койке вместо моря?! На переднем сиденье сидела молодая девушка, наверное, это было самоутверждение самца», — пишет Сергей.