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Петербурженка одолжила другу семьи подаренный отцом «Мерседес» и больше машины не увидела

Жительница Петербурга обратилась в полицию, чтобы вернуть одолженный когда-то другу семьи автомобиль. Разрешить ситуацию без правоохранителей пытались полтора года.

Как стало известно «Фонтанке», 6 июля 2021 года с заявлением в полицию Василеостровского района обратилась 44-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что в августе 2018 года отец подарил ей автомобиль Mercedes-Benz R 350. Машину переоформили на нее, а в день, когда новоиспеченная автовладелица получила ключи и документы на машину, к ней обратился друг семьи Анатолий и попросил дать ему попользоваться «Мерседесом» на время. Поскольку в тот момент у нее был еще и «Лексус», женщина согласилась.

Друзья обговорили условия, и заявительница передала автомобиль Анатолию в пользование на год. Письменного договора передачи машины не оформляли — договорились устно. Отношения были дружескими, и конфликтов между ними ни разу не возникало.

За время пользования Анатолий периодически выходил на связь, когда приходили штрафы на автомобиль. Вернуть машину он должен был в конце 2019 года. Когда срок возврата подошел, мужчина периодически переносил его, а затем и вовсе перестал отвечать на звонки. Машину он так и не вернул.

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Комментарии (1)

veteran78
Обсудим ? Новость то из ряда вон !
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