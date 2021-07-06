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От жары на асфальте Обводного в Петербурге пожарилась «яичница»

Бетонную полусферу на одной из улиц Петербурга превратили в актуальный стрит-арт. Теперь она символизирует то, как ощущают себя горожане в нынешнюю погоду.

Необычное оформление дорожного ограничителя на набережной Обводного канала заметили 6 июля в группе «Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Бетонную полусферу кто-тот выкрасил в ярко-желтый цвет, а вокруг нее разлил по асфальту белую краску. Всё вместе это выглядит как поджаренная яичница.

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«В Питере такая жара, что одна из полусфер на Обводном канале превратилась в глазунью», — комментирует фото очевидец. «Я сама сейчас так расплывусь...» — отмечает в комментариях участница группы Елена.

Фото: «Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

f0ntan
Можно по-разному оформлять. Можно было, раскрасив полусферу в желтый, вокруг нее нарисовать лучи. Получилось бы солнце. Можно было бы сделать звезды. Можно на полусферах рисовать лица. Но все рисованное, как было сказано выше, просуществует недолго, потому что их замажут
Батарейкин
Круто! Жаль только, что очередная Клавдия Петровна из ЖЭКа даст команду покрасить "это безобразие" серой краской
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