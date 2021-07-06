Бетонную полусферу на одной из улиц Петербурга превратили в актуальный стрит-арт. Теперь она символизирует то, как ощущают себя горожане в нынешнюю погоду.



Необычное оформление дорожного ограничителя на набережной Обводного канала заметили 6 июля в группе «Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Бетонную полусферу кто-тот выкрасил в ярко-желтый цвет, а вокруг нее разлил по асфальту белую краску. Всё вместе это выглядит как поджаренная яичница.