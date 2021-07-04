«Яблоко» отказалось выдвигать депутата Резника и экс-главу штаба Навального* в Петербурге на выборы

Решение принималось на тайном голосовании. При этом бюро партии ещё неделей ранее рекомендовало выдвинуть Фатьянову на выборы.



Вместо Фатьяновой и Резника на выборы в 3-м округе в Петроградском районе пойдёт адвокат Ксения Михайлова, а в 21-м округе в Московском районе — муниципальный депутат Литейного округа Софья Чистякова.



Отметим, что Резник находится под домашним арестом в связи с обвинением по делу о наркотиках (по данным следствия, депутат приобрел для личного потребления наркотическое средство массой 18,2 грамма). Принять участие в выборах он может, но только при условии, что ему не придётся собирать подписи для регистрации в качестве самовыдвиженца, для этого его должна выдвинуть парламентская партия.