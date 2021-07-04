«Яблоко» отказалось выдвигать депутата Резника и экс-главу штаба Навального* в Петербурге на выборы

Решение принималось на тайном голосовании. При этом бюро партии ещё неделей ранее рекомендовало выдвинуть Фатьянову на выборы.
Вместо Фатьяновой и Резника на выборы в 3-м округе в Петроградском районе пойдёт адвокат Ксения Михайлова, а в 21-м округе в Московском районе — муниципальный депутат Литейного округа Софья Чистякова.
Отметим, что Резник находится под домашним арестом в связи с обвинением по делу о наркотиках (по данным следствия, депутат приобрел для личного потребления наркотическое средство массой 18,2 грамма). Принять участие в выборах он может, но только при условии, что ему не придётся собирать подписи для регистрации в качестве самовыдвиженца, для этого его должна выдвинуть парламентская партия.
Как писала ранее «Фонтанка», на съезде также было принято решение выдвинуть на выборы в Госдуму экс-директора ликвидированной «Открытой России» (признана нежелательной организацией) Андрея Пивоварова, находящегося в СИЗО из-за уголовного дела по ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ). Его поставили в список партии в Краснодаре, но не на проходное место.
Также на съезде было принято решение о лидерах списка «Яблока» в Законодательное собрание Петербурга: первое место досталось депутату Борису Вишневскому, второе — омбудсмену Александру Шишлову, третье — главе аппарата Шишлова Ольге Штанниковой. Ранее в партии собирались выдвигать также экс детского омбудсмена Светлану Агапитову, но в итоге руководство партии и сама Агапитова не смогли договориться.
Выборы в Госдуму и Законодательное собрание Петербурга пройдут 19 сентября. Петербуржцам предстоит избрать 50 депутатов городского парламента, 25 — по партийным спискам и 25 — по одномандатным округам, а также 8 депутатов Государственной думы в округах, находящихся на территории города.