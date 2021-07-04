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«Яблоко» отказалось выдвигать депутата Резника и экс-главу штаба Навального* в Петербурге на выборы

Съезд партии «Яблоко» отказался выдвигать на выборы в Законодательное собрание депутата Максима Резника, находящегося под домашним арестом, и экс-главу петербургского штаба Навального (признан экстремистской организацией в РФ и ликвидирован) Ирину Фатьянову на выборы в городской парламент. Об этом «Фонтанке» 4 июля рассказали участники съезда.

Решение принималось на тайном голосовании. При этом бюро партии ещё неделей ранее рекомендовало выдвинуть Фатьянову на выборы.

Вместо Фатьяновой и Резника на выборы в 3-м округе в Петроградском районе пойдёт адвокат Ксения Михайлова, а в 21-м округе в Московском районе — муниципальный депутат Литейного округа Софья Чистякова.

Отметим, что Резник находится под домашним арестом в связи с обвинением по делу о наркотиках (по данным следствия, депутат приобрел для личного потребления наркотическое средство массой 18,2 грамма). Принять участие в выборах он может, но только при условии, что ему не придётся собирать подписи для регистрации в качестве самовыдвиженца, для этого его должна выдвинуть парламентская партия.

Как писала ранее «Фонтанка», на съезде также было принято решение выдвинуть на выборы в Госдуму экс-директора ликвидированной «Открытой России» (признана нежелательной организацией) Андрея Пивоварова, находящегося в СИЗО из-за уголовного дела по ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ). Его поставили в список партии в Краснодаре, но не на проходное место.

Также на съезде было принято решение о лидерах списка «Яблока» в Законодательное собрание Петербурга: первое место досталось депутату Борису Вишневскому, второе — омбудсмену Александру Шишлову, третье — главе аппарата Шишлова Ольге Штанниковой. Ранее в партии собирались выдвигать также экс детского омбудсмена Светлану Агапитову, но в итоге руководство партии и сама Агапитова не смогли договориться.

Выборы в Госдуму и Законодательное собрание Петербурга пройдут 19 сентября. Петербуржцам предстоит избрать 50 депутатов городского парламента, 25 — по партийным спискам и 25 — по одномандатным округам, а также 8 депутатов Государственной думы в округах, находящихся на территории города.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

SKPTM
Яблоко мертво уже много лет назад.
Несколько приличных людей в нём есть, но как партия всё равно это "справедливаяроссия№2".
Впрочем, удивляться нечему: какие могут быть партии в феодальной стране?
Владислав М
Кто бы сомневался. Кукловод известен.
Печенеги и половцы
Ну хоть такое
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