С 5 по 7 июля в Петроградском районе Петербурга вступают в силу новые ограничения движения. Автомобилистов потеснят работы на теплосетях и ремонт дороги. Самые долгие ограничения продлятся до конца августа.



Как сообщает 2 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 5 июля по 1 августа для прокладки теплосети будет ограничено движение транспорта по Пионерской улице на участке от Чкаловского проспекта до Музыкантского переулка. Работы выполнит ООО «Петербургтеплоэнерго».