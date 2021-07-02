С 5 по 7 июля в Петроградском районе Петербурга вступают в силу новые ограничения движения. Автомобилистов потеснят работы на теплосетях и ремонт дороги. Самые долгие ограничения продлятся до конца августа.
Как сообщает 2 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 5 июля по 1 августа для прокладки теплосети будет ограничено движение транспорта по Пионерской улице на участке от Чкаловского проспекта до Музыкантского переулка. Работы выполнит ООО «Петербургтеплоэнерго».
С 6 по 30 июля в связи с ремонтом дорожного покрытия ограничат проезд по Бармалеевой улице от Левашовского проспекта до Большой Пушкарской улицы. А 17 и 18 июля движение по Бармалеевой улице будет закрыто. Ремонт ведет ООО «ЭкспрессСтрой».
А с 7 июля для работ ООО «Петербургтеплоэнерго» по прокладке тепловой сети будут перекрывать движение:
с 7 июля по 25 августа — по Кемскому переулку от Кемской улицы до Морского проспекта;
с 8 по 15 августа — по Кемской улице в направлении от Кемского переулка до Динамовской улицы;
с 26 августа по 12 сентября — по Прожекторной улице от Константиновского проспекта до Морского проспекта.