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На Петроградской стороне Петербурга ограничат и перекроют движение до августа

С 5 по 7 июля в Петроградском районе Петербурга вступают в силу новые ограничения движения. Автомобилистов потеснят работы на теплосетях и ремонт дороги. Самые долгие ограничения продлятся до конца августа.

Как сообщает 2 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 5 июля по 1 августа для прокладки теплосети будет ограничено движение транспорта по Пионерской улице на участке от Чкаловского проспекта до Музыкантского переулка. Работы выполнит ООО «Петербургтеплоэнерго».

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 6 по 30 июля в связи с ремонтом дорожного покрытия ограничат проезд по Бармалеевой улице от Левашовского проспекта до Большой Пушкарской улицы. А 17 и 18 июля движение по Бармалеевой улице будет закрыто. Ремонт ведет ООО «ЭкспрессСтрой».

Фото: ГАТИ Петербурга
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А с 7 июля для работ ООО «Петербургтеплоэнерго» по прокладке тепловой сети будут перекрывать движение:

с 7 июля по 25 августа — по Кемскому переулку от Кемской улицы до Морского проспекта;

с 8 по 15 августа — по Кемской улице в направлении от Кемского переулка до Динамовской улицы;

с 26 августа по 12 сентября — по Прожекторной улице от Константиновского проспекта до Морского проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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