Руководитель фирмы оставил служебную «Камри» в Петербурге, уехал к родителям и больше машины не видел

Угонщики лишили коммерческую фирму лизингового автомобиля в Петербурге. Один из руководителей припарковал машину на севере города, а через день она укатила по «Коле».



Как стало известно «Фонтанке», вечером 1 июля в полицию Выборгского района Петербурга обратился 35-летний руководитель отдела логистики в одной из петербургских фирм. Мужчина рассказал, что около семи часов вечера 22 июня припарковал черную Toyota Camry во дворе дома 33, корпус 2, по проспекту Просвещения и уехал к родителям. Вернувшись домой около половины одиннадцатого вечера 1 июля, он машины на месте не обнаружил.