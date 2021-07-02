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Руководитель фирмы оставил служебную «Камри» в Петербурге, уехал к родителям и больше машины не видел

Петербургскую фирму оставили без лизинговой Toyota Camry

Угонщики лишили коммерческую фирму лизингового автомобиля в Петербурге. Один из руководителей припарковал машину на севере города, а через день она укатила по «Коле».

Как стало известно «Фонтанке», вечером 1 июля в полицию Выборгского района Петербурга обратился 35-летний руководитель отдела логистики в одной из петербургских фирм. Мужчина рассказал, что около семи часов вечера 22 июня припарковал черную Toyota Camry во дворе дома 33, корпус 2, по проспекту Просвещения и уехал к родителям. Вернувшись домой около половины одиннадцатого вечера 1 июля, он машины на месте не обнаружил.

«Тойота» 2020 года выпуска оформлена на фирму, в которой мужчина работает, и взята в лизинг у лизинговой компании. Сумма ущерба устанавливается.

Автоматизированная система контроля за передвижением транспорта засекла машину в 21:46 23 июня на 31-м километре трассы «Кола». Toyota ехала в направлении Мурманска.

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