Угнанный в Ленобласти Porsche Cayenne «всплыл» в МРЭО Петербурга

Угнанный в Ленобласти «Порше» сам «пришел» в руки полиции в Петербурге. Его попытались поставить на учет.



Как стало известно «Фонтанке», 1 июля в МРЭО №17 на Лабораторном проспекте, 24, для учетно-регистрационных действий с автомобилем Porsche Cayenne обратился 37-летний петербуржец. При проверке по базе выяснилось, что «Порше» находится в розыске как угнанный в Бокситогорском районе Ленобласти.

Петербуржец пояснил, что не знал о том, что машина в розыске. С заявлением в МРЭО он обратился как представитель собственника по доверенности.