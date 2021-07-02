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Угнанный в Ленобласти Porsche Cayenne «всплыл» в МРЭО Петербурга

Угнанный в Ленобласти «Порше» сам «пришел» в руки полиции в Петербурге. Его попытались поставить на учет.

Как стало известно «Фонтанке», 1 июля в МРЭО №17 на Лабораторном проспекте, 24, для учетно-регистрационных действий с автомобилем Porsche Cayenne обратился 37-летний петербуржец. При проверке по базе выяснилось, что «Порше» находится в розыске как угнанный в Бокситогорском районе Ленобласти.

Петербуржец пояснил, что не знал о том, что машина в розыске. С заявлением в МРЭО он обратился как представитель собственника по доверенности.

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Комментарии (1)

Жора__
дроп прилип по-серьезному. Хотел легких денег?
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