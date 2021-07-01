Путин подписал закон, повышающий штрафы и срок лишения свободы за повторное «пьяное» вождение

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон, ужесточающий наказание за повторное вождение в пьяном виде. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вносит поправки в статью 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Они вводят более суровое наказание для тех, кто был осужден за серьезное ДТП, совершенное в пьяном виде, и снова попался нетрезвым за рулем. Новая редакция увеличивает для них штраф до 300–500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы — до трех лет. Также для них не предусмотрено наказание в виде обязательных работ.
Действовавшая ранее редакция закона предусматривала штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, а срок лишения свободы — от одного года до двух лет.