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Путин подписал закон, повышающий штрафы и срок лишения свободы за повторное «пьяное» вождение

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон, ужесточающий наказание за повторное вождение в пьяном виде. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит поправки в статью 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Они вводят более суровое наказание для тех, кто был осужден за серьезное ДТП, совершенное в пьяном виде, и снова попался нетрезвым за рулем. Новая редакция увеличивает для них штраф до 300–500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы — до трех лет. Также для них не предусмотрено наказание в виде обязательных работ.

Действовавшая ранее редакция закона предусматривала штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, а срок лишения свободы — от одного года до двух лет.

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