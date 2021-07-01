Канадский производитель электрических транспортных средств Daymak разрабатывает электромобиль Spiritus, который будет майнить криптовалюту от биткоина до Doge. Как работает прототип, компания транслирует в прямом эфире.



Как сообщает 1 июля пресс-служба Daymak, с четверга канадская компания начинает принимать предзаказы на электромобиль Daymak Spiritus, который станет первым транспортным средством, способным майнить криптовалюту, включая Bitcoin, Doge, Ethereum, Cardano и другие. Каждый электромобиль станет узлом в блокчейне. На своем официальном канале в YouTube производитель запустил круглосуточную трансляцию того, как прототип электрокара добывает криптовалюту.