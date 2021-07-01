Канадский производитель электрических транспортных средств Daymak разрабатывает электромобиль Spiritus, который будет майнить криптовалюту от биткоина до Doge. Как работает прототип, компания транслирует в прямом эфире.
Как сообщает 1 июля пресс-служба Daymak, с четверга канадская компания начинает принимать предзаказы на электромобиль Daymak Spiritus, который станет первым транспортным средством, способным майнить криптовалюту, включая Bitcoin, Doge, Ethereum, Cardano и другие. Каждый электромобиль станет узлом в блокчейне. На своем официальном канале в YouTube производитель запустил круглосуточную трансляцию того, как прототип электрокара добывает криптовалюту.
Spiritus уже в стандартной комплектации будет оснащаться графическим процессором и системой Nebula Miner, которая запускает майнинг, пока электрокар припаркован на беспроводной зарядной панели Daymak Ondata либо заряжается от сети или солнечной батареи. Система имеет пользовательский интерфейс с интегрированным в него кошельком Nebula Wallet, куда будет поступать прибыль. По мнению производителя, в будущем криптовалютой можно будет прямо на ходу оплачивать дорожные сборы или парковку.
Компания Daymak Inc. была основана в Торонто в 2002 году и занимается разработкой и производством персональных электрических транспортных средств. Spiritus станет пятой моделью в серии Daymak Avvenire, включающей разработки от электровелосипедов до электрических летательных аппаратов. Его выпуск начнется в 2023 году. Предзаказы компания также принимает, в том числе и в различных криптовалютах.