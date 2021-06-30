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Актриса из «Тайн Смолвиля» получила три года за вербовку в секс-культ

Актрису Эллисон Мэк, известную по роли в сериале «Тайны Смолвиля», приговорили к трем годам лишения свободы за участие в организации секс-культа. Об этом 30 июня сообщает Hollywood Reporter.

Сама Мэк ранее признала вину. Актриса вербовала женщин в организацию NXIVM, глава которой использовал их как рабынь. Они бесплатно работали на него, выполняли жестокие указания (пили воду из луж или бились о дерево головой), также он занимался с ними сексом. На заключительном судебном заседании Мэк попросила прощения у жертв культа и заявила, что «допустила самую большую ошибку в жизни», когда с ним связалась. Мэк угрожало от 14 до 17 лет лишения свободы, однако наказание смягчили за сотрудничество со следствием. В итоге в федеральной тюрьме она проведет три года.

О существовании системы принуждения женщин к сексу внутри Nxium в 2017 году сообщила газета The New York Times. Кит Раньер был арестован в марте 2018 года в Мексике и выдан США. В Nxium состояла еще одна актриса из «Тайн Смолвиля», Кристин Кройк. После ареста Раньера она заявила, что никогда не сталкивалась в организации с незаконными действиями и сама не состояла в группе, принуждавшей людей к сексу и рабскому труду. «Тайны Смолвиля» — американский научно-фантастический телесериал, основанный на комиксах о Супермене и рассказывающий о его юности и становлении супергероем. Этот сериал занимает второе место среди самых длинных американских научно-фантастических сериалов.

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Комментарии (1)

265984735
В какой хоть стране дело было?! Аллё, журналисты!
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