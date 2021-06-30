Актриса из «Тайн Смолвиля» получила три года за вербовку в секс-культ

Актрису Эллисон Мэк, известную по роли в сериале «Тайны Смолвиля», приговорили к трем годам лишения свободы за участие в организации секс-культа. Об этом 30 июня сообщает Hollywood Reporter.



Сама Мэк ранее признала вину. Актриса вербовала женщин в организацию NXIVM, глава которой использовал их как рабынь. Они бесплатно работали на него, выполняли жестокие указания (пили воду из луж или бились о дерево головой), также он занимался с ними сексом. На заключительном судебном заседании Мэк попросила прощения у жертв культа и заявила, что «допустила самую большую ошибку в жизни», когда с ним связалась. Мэк угрожало от 14 до 17 лет лишения свободы, однако наказание смягчили за сотрудничество со следствием. В итоге в федеральной тюрьме она проведет три года.

