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Грузовик протаранил полицейскую «Ниву» под Псковом. Есть пострадавшие

Два человека пострадали в ДТП с полицейской машиной и грузовиком в Псковской области

Автомобиль полиции попал в серьезную аварию с грузовиком в Псковской области утром 30 июня. Пострадали полицейский и водитель еще одной машины.

Как сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, около 10 часов утра на федеральной трассе Псков — Старый Изборск — граница с Эстонией, в деревне Уграда, столкнулись большегруз Mercedes, служебная «Нива» ОМВД России по Псковскому району и легковой автомобиль Opel. По предварительным данным, полицейский автомобиль пропускал встречные машины, чтобы повернуть налево, и в этот момент в него сзади приехал грузовик.

От удара «Ниву» отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Опелем». В результате аварии травмы получили сотрудник полиции и водитель «Опеля».

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