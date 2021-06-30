Автомобиль полиции попал в серьезную аварию с грузовиком в Псковской области утром 30 июня. Пострадали полицейский и водитель еще одной машины.



Как сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, около 10 часов утра на федеральной трассе Псков — Старый Изборск — граница с Эстонией, в деревне Уграда, столкнулись большегруз Mercedes, служебная «Нива» ОМВД России по Псковскому району и легковой автомобиль Opel. По предварительным данным, полицейский автомобиль пропускал встречные машины, чтобы повернуть налево, и в этот момент в него сзади приехал грузовик.