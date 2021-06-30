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Страсти по «Валдаю». Петербурженка заявила о краже, «угонщик» утверждает, что машину у нее купил

У жительницы Петербурга утащили «Валдай» в Ленобласти трактором

Петербурженка и житель поселка в Ленобласти не поделили автомобиль. Она заявила об угоне, а он утверждает, что машину у нее купил. Но подтвердить это ему нечем.

Как стало известно «Фонтанке», 29 июня в полицию обратилась жительница Петербурга и рассказала, что вечером 17 июня в поселке Маслово Выборгского района Ленобласти был похищен ее автомобиль ГАЗ «Валдай». Местный житель подъехал к машине на тракторе «Беларусь», подцепил ее на буксир и увез. О произошедшем женщина узнала от знакомого, который даже сделал фотографии случившегося. Сама она находится в Петербурге.

По словам заявительницы, похитившему машину мужчине два года назад этот ГАЗ сдавали в аренду без договора. Ущерб женщина оценила в 800 тысяч рублей. Полицейские нашли в Маслово и «Валдай», и увезшего его мужчину. Тот пояснил, что купил машину у заявительницы за 500 тысяч рублей, но договор купли-продажи они не составляли, и документально покупка нигде не оформлена.

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