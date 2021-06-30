Страсти по «Валдаю». Петербурженка заявила о краже, «угонщик» утверждает, что машину у нее купил

Петербурженка и житель поселка в Ленобласти не поделили автомобиль. Она заявила об угоне, а он утверждает, что машину у нее купил. Но подтвердить это ему нечем.



Как стало известно «Фонтанке», 29 июня в полицию обратилась жительница Петербурга и рассказала, что вечером 17 июня в поселке Маслово Выборгского района Ленобласти был похищен ее автомобиль ГАЗ «Валдай». Местный житель подъехал к машине на тракторе «Беларусь», подцепил ее на буксир и увез. О произошедшем женщина узнала от знакомого, который даже сделал фотографии случившегося. Сама она находится в Петербурге.