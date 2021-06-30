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Пока петербурженка ездила в отпуск, её оставили без машины

Спортивный автомобиль укатил от хозяйки в Петербурге, пока она была в отпуске. Пропажу заметил сосед.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 29 июня в полицию Выборгского района Петербурга обратился 34-летний индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что в период с семи часов вечера 28 июня до пяти вечера 29 июня от дома 6 по Политехнической улице пропал синий KIA Stinger 2019 года выпуска. Машина принадлежит 29-летней петербурженке, проживающей с ним в одном доме. Сама женщина сейчас находится в отпуске за пределами Петербурга.

Автоматизированная система контроля за передвижением транспорта засекла «КИА» в половине девятого утра 29 июня у дома 2 по Автозаводской улице, машина ехала от Софийской улицы к Автозаводскому проезду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материальный ущерб устанавливается.

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