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Битва за прививку. В Москве две женщины не пустили мужчину, который хотел вакцинироваться от коронавируса вне очереди

Видео драки в очереди на прививку от коронавируса в ТЦ в Москве

Полицию и скорую вызвали сотрудники ТЦ «Акварель» в Южном административном округе Москвы. Там в очереди подрались желающие привиться от коронавируса.

Как сообщает 30 июня телеграм-канал «Москва новостная», конфликт произошел в ТЦ на Кировоградской улице. Один из посетителей пытался пройти на осмотр к врачу без очереди. Но перед с ним стеной стали две женщины. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство.

Сначала в голову прилетело старшей женщине. Затем в бой вступила её более юная подруга, она, как видно на видео, налетела на мужчину, который пытался «я только спросить». Разнимали их другие посетители ТЦ. Они же вызвали полицию и скорую.

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Комментарии (13)

michailPotapov
знаем мы таких только спросить ! быдло хамское и по делом получил
gencon
Смысл делать прививку, если завтра в Кущевке - тебя зарежет наркоман или собьёт пьяный оборотень на зебре....Только для того, чтобы уехать из Зимбабве, хотя бы в Латвию.....но там коррупционный спутник ви не одобрят.
Leadmonkey
В поликлиниках та же фигня. Дают номер на время, а по факту живая очередь. Что блин мешает рассчитывать количество номерков опираясь на реально затрачиваемое время на одного человека?
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