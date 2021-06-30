Полицию и скорую вызвали сотрудники ТЦ «Акварель» в Южном административном округе Москвы. Там в очереди подрались желающие привиться от коронавируса.
Как сообщает 30 июня телеграм-канал «Москва новостная», конфликт произошел в ТЦ на Кировоградской улице. Один из посетителей пытался пройти на осмотр к врачу без очереди. Но перед с ним стеной стали две женщины. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство.
Сначала в голову прилетело старшей женщине. Затем в бой вступила её более юная подруга, она, как видно на видео, налетела на мужчину, который пытался «я только спросить». Разнимали их другие посетители ТЦ. Они же вызвали полицию и скорую.