Суд вынес приговор водителю грузовика, маневр которого привел к столкновению шести автомобилей в Пушкинском районе Петербурга осенью 2019 года. В ДТП погибли мать и дочь, ехавшие в подрезанной им машине.
Авария произошла 2 ноября около 22:31 на Московском шоссе в Ленсоветовском. Как сообщает 29 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый на основании путевого листа управлял тягачом International с прицепом, принадлежащим ООО «ТРАКТ». Машина была исправна. Он двигался в пробке от Курьерского проезда к Колпинскому шоссе, поток то останавливался, то продолжал движение, разгоняясь максимум до 15 км/ч.
Приближаясь к дому 231, литера Г, по Московскому шоссе, подсудимый, не убедившись в безопасности маневра, стал перестраиваться в правую полосу, хотя там ехал Hyundai Solaris. Грузовик врезался в «Хёндэ», тот в результате выехал на встречную полосу и столкнулся там с бензовозом Scania. Этот момент попал на видеорегистратор одного из очевидцев. Затем «Солярис» отбросило на свою сторону, где он столкнулся со стоявшими в пробке Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai. «Фольксваген» от удара сместился и задел попутную Toyota Camry.
За рулем Hyundai была 49-летняя женщина. Она и ее 17-летняя дочь, ехавшая пассажиркой, от полученных травм скончались на месте.
Пушкинский районный суд Петербурга признал водителя International виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. Также с мужчины взыскали 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.