Суд вынес приговор водителю грузовика, маневр которого привел к столкновению шести автомобилей в Пушкинском районе Петербурга осенью 2019 года. В ДТП погибли мать и дочь, ехавшие в подрезанной им машине. Авария произошла 2 ноября около 22:31 на Московском шоссе в Ленсоветовском. Как сообщает 29 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый на основании путевого листа управлял тягачом International с прицепом, принадлежащим ООО «ТРАКТ». Машина была исправна. Он двигался в пробке от Курьерского проезда к Колпинскому шоссе, поток то останавливался, то продолжал движение, разгоняясь максимум до 15 км/ч.

Приближаясь к дому 231, литера Г, по Московскому шоссе, подсудимый, не убедившись в безопасности маневра, стал перестраиваться в правую полосу, хотя там ехал Hyundai Solaris. Грузовик врезался в «Хёндэ», тот в результате выехал на встречную полосу и столкнулся там с бензовозом Scania. Этот момент попал на видеорегистратор одного из очевидцев. Затем «Солярис» отбросило на свою сторону, где он столкнулся со стоявшими в пробке Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai. «Фольксваген» от удара сместился и задел попутную Toyota Camry.