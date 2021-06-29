Фото: из личного архива Венеры Галеевой Поделиться Поделиться







Пока наши читатели носились по городу в поиске идеального выпускного платья для своих дочек, журналисты «Фонтанки» начали втихаря обмениваться веселыми картинками с собственных выпускных. Потом флешмоб вышел из-под контроля, и мы решили, что больше не можем держать это в себе. Не претендуя на исчерпывающие знания о том, что именно было модно в те годы, мы просто показываем, в чем пришли на свои выпускные вечера. Не мы были такие, жизнь такая была. Наслаждайтесь.

Лариса Антипова, руководитель административно-кадрового отдела:

Фото: из личного архива Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







1976 год. Блузка была оранжевая, а кримпленовая юбка — фиолетовая. Все — покупное, хотя в те годы и домашнее шитье нарядов было распространенной практикой. Танцев или ресторанов не было, в свой выпускной мы с классом гуляли на природе. Светлана Григошина, руководитель мультимедиа службы:

Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







1998 год. На фото — «официальный наряд» на выпускной. А на менее формальном «афтерпати» я была уже в ультрамини и кедах. Из «официального» наряда самое ценное — итальянские кожаные лодочки бирюзового цвета. Их папа отхватил в Швейцарии, таких ни у кого отродясь не бывало. Ну и килограмм «фенек» бисерных на руках (на фото — спрятаны от мамы под блузкой). Венера Галеева, руководитель отдела «Общество»:

Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







1999 год. Платье из какого-то жуткого синтетического бархата было куплено в последний момент на рынке на улице Маршала Казакова. Тогда казалось, что это что-то из репертуара Ким Бейсингер. В центре чудовищного банта на лифе была вшита еще более чудовищная, огромных размеров пуговица из посеребренной пластмассы со стразами. У меня хватило ума ее срезать. Но не надевать это безобразие вообще — ума не хватило. В мой репертуар платье не вписывалось ни в какую. Накануне выпускного пришлось носиться по городу в поисках белых туфель. Туфли нашлись только на 15-сантиметровой шпильке. Как я не переломала себе ноги на школьной лестнице, непонятно. Уродский белый ридикюль из клеенки тоже был куплен к платью. В общем, все, как в рассказе Тэффи «Жизнь и воротник». Потом платье несколько лет провисело в шкафу и затерялось, не успев сломать мне жизнь окончательно.

Алина Циопа, старший корреспондент отдела культуры:

Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







2000 год. На фото — последний звонок в 9-м классе. Выпускной в 11-м классе тоже был, но у меня нет ни одной фотографии оттуда. На выпускном я была в то ли маминой, то ли бабушкиной белой льняной юбке-карандаш, которая почему-то идеально на меня села, и в белой блузке с пышными рукавами и серебристой вышивкой. Эту блузку маме-ученому выдали в 90-х с гуманитарной помощью из Европы. Кстати, блузку я до сих пор иногда ношу, но она мне кажется слишком парадной из-за нашитых на нее серебряных кружочков. Никаких «Алых парусов» в те годы не проводили, поэтому после мы просто поехали на дачу к однокласснице в Мельничный Ручей и там пили какие-то джин-тоники. Я впервые попросила у одноклассницы сигарету, так весь класс сбежался смотреть — настолько это не вписывалось в мой образ отличницы... Сигарета мне, кстати, не зашла совершенно. Мария Лебедева, коммерческий редактор:

Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







2001 год, Иркутск. Платье из зеленой переливающейся ткани мне шила мама специально для выпускного, по выкройке из журнала «Бурда Моден». Платье было двухслойное: сверху прозрачное и шелковистое, внизу — футляр из плотной ткани. Плюс я специально подстриглась — пришла с каре и надеялась произвести фурор. Но, к моему огорчению, в этот же день к выпускному решил постричься мой одноклассник, которых ходил с длинными волосами. Так что фурор произвел он. А на следующий день после выпускного я села на поезд и уехала из Иркутстка в Петербург, где и живу вот уже ровно 20 лет.

Ксения Потеева, руководитель фотовидеослужбы:

Фото: из личного архива Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







2002 год. Самые лучшие и трешовые выпускные были в золотые 1990-е — начале 2000-х. До этого была скромность, а после начал пробиваться стиль. Галина Бояркова, заместитель руководителя отдела «Власть»:



Фото: из личного архива Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







2005 год. Самый треш были туфли. Они причиняли страдания. Платье покупали, как и большинство вещей моего детства, на владимирском рынке «Мегаторг» (тогда во Владимире еще не было нормальных ТЦ). По какому принципу я его выбрала, не помню. Вроде бы идеей образа были 30-е годы, потому что я пошла в салон и попросила сделать мне прическу «холодной волной». Показала картинку. На это мне ответили, что за час это не успеют и сделали то, что сделали. В целом я считала, что выгляжу еще очень ничего, потому что некоторые мои одноклассницы успели перестараться с солярием и были нежного крабового цвета. Когда я появилась в своем луке в школе, кто-то из родителей одноклассников сказал: «Как ты взросло выглядишь, как будто 30 лет!» Я так и не поняла, был ли это комплимент в мои 17. Платье после выпускного пару раз надевала на вечеринки в течение следующего года.

Ирина Корбат, старший корреспондент отдела «Власть»:

Фото: из личного архива Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







2006 год. Мне как-то неинтересно все это было: платья и прочая белиберда. Поэтому на выпускной я пришла так: сверху — белая мамина кофта, снизу — юбка, тоже мамина. Кудри мама мне накрутила на обычную плойку, но они продержались пару часов всего. Юбку я потом носила изредка. А туфли со стразами на ремешке надела ровно три раза. Илья Казаков, старший корреспондент отдела «Общество»:

Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







2006 год. Никогда не делайте выпускной на теплоходе. Мало того, что все замерзли, как собаки, и всю ночь страдали от качки, так еще и начали седеть в 17 лет. Пока двое наших одноклассников робко уединялись в каюте-подсобке, все остальные искали их с выпученными глазами на палубах и в темных водах реки Волги. Алексей Нимандов, СММ-редактор:

Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







2008 год. Я на выпускной пришел в полосатой кофте и черных джинсах. Ничего примечательного. Стремная прическа шла в комплекте, услуга «трезвый фотограф» предусмотрена не была. Формальная часть торжества была максимально скучной и бездушной, но потом мы с аттестатами в руках пошли в батин гараж одного из одноклассников и пили там разный алкоголь с чипсами, смеялись и клялись друг другу в вечной дружбе. Обещали, что будем постоянно общаться и видеться. Прошло 13 лет, увиделись мы с тех пор примерно ноль раз.

Ксения Клочкова, корреспондент отдела «Власть»:

Фото: из личного архива Фото: из личного архива Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







2009 год. На последний звонок пошла в платье в горох, которое когда-то отдала троюродная сестра на «доносить». На выпускной праздник платье уже покупали, синее с двойной юбкой, его я потом даже надевала пару раз: на выпускной в университете и на свадьбу подружки. Евгения Горбунова, корреспондент отдела «Бизнес»:

Фото: из личного архива Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







2016 год. В масс-маркете было трудно найти интересное платье, которое бы кричало: «Это особенный день!» Подруга посоветовала магазин петербургского бренда с собственным производством. Мне показали это голубое платье с неровным подолом и огромными карманами, и я в него влюбилась. Оно на мне сидело, как на современной диснеевской принцессе. Весь вечер выпускного пришлось держать королевскую осанку и следить за руками, чтобы не запачкать его. Длинный подол немного волочился по полу. После этого я решила надевать его только по исключительным случаям. Пока это произошло только один раз — на 21-й день рождения. Фотоальбом собирала

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»