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Двое в масках лишили гендиректора строительной фирмы лизингового автомобиля в Петербурге

Любители чужих корейских машин в Петербурге оставили без автомобиля директора строительной фирмы. Добычей стал премиум, хоть уже и не самый новый.

Как стало известно «Фонтанке», около полудня 28 июня в полицию Выборгского района Петербурга обратился 32-летний генеральный директор компании, занимающейся строительством жилых и нежилых помещений. Он рассказал, что в период с восьми часов вечера 27 июня до десяти утра 28 июня от дома 10, корпус 1, по Заречной улице в Парголово кто-то похитил черный Genesis G70 2018 года выпуска. Машина принадлежит лизинговой фирме. Ущерб мужчина оценил в 1,266 миллиона рублей.

Угон попал на камеру местного ТСЖ. На записи полицейские увидели, как в 22:15 к автомобилю подошли двое мужчин в масках, сели в него и уехали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

Daharlem
Вот это прогресс, даже взламывать не надо, электроника сама откроет и заведёт. Скоро опять начнут вешать антиугонки на руль))
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