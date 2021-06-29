Двое в масках лишили гендиректора строительной фирмы лизингового автомобиля в Петербурге

Любители чужих корейских машин в Петербурге оставили без автомобиля директора строительной фирмы. Добычей стал премиум, хоть уже и не самый новый.



Как стало известно «Фонтанке», около полудня 28 июня в полицию Выборгского района Петербурга обратился 32-летний генеральный директор компании, занимающейся строительством жилых и нежилых помещений. Он рассказал, что в период с восьми часов вечера 27 июня до десяти утра 28 июня от дома 10, корпус 1, по Заречной улице в Парголово кто-то похитил черный Genesis G70 2018 года выпуска. Машина принадлежит лизинговой фирме. Ущерб мужчина оценил в 1,266 миллиона рублей.