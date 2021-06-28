За минувшую неделю, с 21 по 28 июня, с улиц Петербурга собрали и вывезли более 1,3 тысячи кубометров мусора и 1,7 тысячи тонн смёта. В том числе больше двухсот кубометров собрали в центре после проведения праздника выпускников «Алые паруса».
Как сообщает 28 июня пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, 26 июня в ходе наведения порядка после праздника с мест гуляний в центральных районах города собрали 215 кубометров мусора. Из них 40 кубометров коммунальщики вывезли с Дворцовой площади. Большую часть мусора составили пластиковые бутылки из-под воды.
В среднем на минувшей неделе на уборку дорог и тротуаров днем выходили более 500 единиц техники и порядка 900 работников ручного труда, по ночам работали почти 450 машин и более 200 дворников. Для мойки улиц использовали 47,4 тысячи кубометров воды и 236 литров специального шампуня. На территории зеленых насаждений ежедневно работали более 230 единиц техники и около 750 специалистов садово-парковых предприятий. Они в том числе продолжают высаживать летние и многолетние растения, чистят дорожки и собирают мусор.
В понедельник, 28 июня, петербургские улицы чистят и моют 498 машин и 933 дворника. Сады, скверы и парки приводят в порядок еще 295 машин и 920 специалистов. За работой уборочной техники можно следить онлайн. По вопросам уборки улиц можно обращаться на телефон круглосуточной дежурной службы комитета 314-60-13.