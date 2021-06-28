За минувшую неделю, с 21 по 28 июня, с улиц Петербурга собрали и вывезли более 1,3 тысячи кубометров мусора и 1,7 тысячи тонн смёта. В том числе больше двухсот кубометров собрали в центре после проведения праздника выпускников «Алые паруса».

Как сообщает 28 июня пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, 26 июня в ходе наведения порядка после праздника с мест гуляний в центральных районах города собрали 215 кубометров мусора. Из них 40 кубометров коммунальщики вывезли с Дворцовой площади. Большую часть мусора составили пластиковые бутылки из-под воды.