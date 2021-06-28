Как стало известно «Фонтанке», около 10:40 у дома 32, корпус 1, по проспекту Сизова автомобиль KIA Sportage сбил мужчину и женщину, предположительно семейную пару. По предварительным данным, 44-летний водитель двигался задним ходом в направлении от проспекта Королева к Парашютной улице, а пешеходы переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Два серьезных ДТП произошли в Приморском и Выборгском районах Петербурга в воскресенье, 27 июня. За четыре часа под колеса автомобилей попали двое пешеходов и самокатчица, женщины получили тяжелые травмы, мужчина пострадал меньше.

В результате ДТП 66-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. 69-летний мужчина был доставлен в больницу с травмами средней тяжести. Водитель автомобиля — петербуржец. За рулем мужчина с 1995 года, в этом году за нарушение ПДД привлекался один раз — за превышение скорости.

За несколько часов до этого, в начале четвертого часа дня, на перекрестке в районе дома 62 по проспекту Луначарского внедорожник сбил девушку на самокате. В тяжелом состоянии потерпевшую доставили в больницу.

Всего за выходные и пятницу — с 25 по 27 июня — в Петербурге произошло 774 ДТП, в том числе 36 — с пострадавшими, сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Травмы получили 41 человек, среди них пятеро детей. Погибли двое, все взрослые. Одно из смертельных ДТП попало на видео: на проспекте Энгельса девушка на BMW задавила велосипедиста.