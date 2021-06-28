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Велосипедист из Петербурга тяжело пострадал под колесами автомобиля в Ленобласти

Петербуржец, проезжая по Кировскому району Ленобласти на велосипеде, угодил под машину. С серьезными травмами его увезли в больницу.

Как стало известно «Фонтанке», 27 июня около 23:20 на дороге из Кировска в поселок Мга, на выезде к железнодорожной станции Невдубстрой, автомобиль Nissan Qashqai сбил 46-летнего велосипедиста. Потерпевший зарегистрирован в Петербурге, а проживает во Мге. В результате столкновения он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные раны головы, а также ушиб грудной клетки. В тяжелом состоянии скорая доставила его в реанимацию шлиссельбургской больницы.

Утром того же дня серьезное ДТП с велосипедистом произошло и в Петербурге. На проспекте Энгельса девушка на BMW при перестроении насмерть сбила велосипедиста. Произошедшее попало на видео.

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