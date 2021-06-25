Правительство РФ утвердило правила получения и обжалования штрафов ГИБДД через госуслуги

По новым правилам, если автовладелец согласился получать постановления только через госуслуги, документ будет считаться врученным на следующий день после размещения его в личном кабинете адресата, даже если тот не заходил на портал. Оператор портала должен будет уведомить о поступившем постановлении в день его размещения через SMS, push, электронную почту или другие каналы, если получатель не отказался от их получения.

Правительство России утвердило правила для направления постановлений о штрафах ГИБДД с камер фото- и видеофиксации нарушений и их обжалования через единый портал госуслуг. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации .

Если же согласия на «письма счастья» только через госуслуги автовладелец не давал, то оно будет считаться врученным, если он хоть раз заходил на портал в течение 7 дней после размещения документа в системе. В противном случае штраф будет преобразован в обычное бумажное письмо и отправлен в установленном порядке почтой. По мнению юриста и эксперта по безопасности дорожного движения Катерины Соловьевой, система должна фиксировать намеренное действие пользователя по проверке штрафов, а при таких правилах он может зайти на портал, чтобы, например, записаться к врачу или предъявить QR-код, а «письмо счастья» уже будет считаться врученным, пишет 25 июня «Коммерсантъ».

Автовладелец вправе отказаться от получения постановлений через портал госуслуг или отозвать согласие на получение их исключительно через личный кабинет и, напротив, возобновить и то, и другое. Также при отсутствии постановления в личном кабинете его можно запросить там же.

На обжалование «письма счастья» дается 10 дней. При обжаловании штрафа через портал госуслуг копия решения по ней при наличии технической возможности будет размещаться в личном кабинете автовладельца. Она будет считаться врученной с момента входа пользователя на портал через свой логин и пароль.