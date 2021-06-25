FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +23
72.33р86.33р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Знак «70» стоял не зря. Петербуржец снял пугливого лося

В Петербурге около Металлостроя заметили лося

Лось, гулявший у дороги на Металлострой, не стал бросаться под машину, а благоразумно скрылся в лесу.

Петербуржец Алексей 25 июня показал свою встречу с диким животным в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Автомобилист свернул на узкую дорогу под знак «70» на приличной скорости, но увидел вдалеке сохатого и притормозил. Близко они, к счастью, не познакомились.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

Сейчас лоси относительно спокойны, но продолжают выходить на дороги, даже в черте Петербурга: 9 июня целый район наблюдал за передвижениями такого гостя. Возможны и серьёзные ДТП. 16 июня на «Коле» из-за столкновения с лосем пострадала женщина. По данным экологов, к концу мая в Петербурге насчитывалось 26 лосей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

lamer
Неужели? У нас же знаки ограничения скорости ставят там, где выгодно, а не там, где опасно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний