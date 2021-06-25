Лось, гулявший у дороги на Металлострой, не стал бросаться под машину, а благоразумно скрылся в лесу.



Петербуржец Алексей 25 июня показал свою встречу с диким животным в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Автомобилист свернул на узкую дорогу под знак «70» на приличной скорости, но увидел вдалеке сохатого и притормозил. Близко они, к счастью, не познакомились.

