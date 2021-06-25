Лось, гулявший у дороги на Металлострой, не стал бросаться под машину, а благоразумно скрылся в лесу.
Петербуржец Алексей 25 июня показал свою встречу с диким животным в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Автомобилист свернул на узкую дорогу под знак «70» на приличной скорости, но увидел вдалеке сохатого и притормозил. Близко они, к счастью, не познакомились.
Сейчас лоси относительно спокойны, но продолжают выходить на дороги, даже в черте Петербурга: 9 июня целый район наблюдал за передвижениями такого гостя. Возможны и серьёзные ДТП. 16 июня на «Коле» из-за столкновения с лосем пострадала женщина. По данным экологов, к концу мая в Петербурге насчитывалось 26 лосей.