Лось, грубо нарушивший ПДД утром 9 июня у перекрёстка Долгоозерной и Парашютной улиц, продолжил своё путешествие по Приморскому району Петербурга. Фото- и видеоотчёты местных жителей публикует «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Он устраивал гонки с автомобилями.
Он снова перебегал дорогу где попало.
Он даже совершил заплыв в водоёме.
Наконец, он пришёл прямо к станции метро «Комендантский проспект» на перекрёстке проспектов Испытателей и Комендантского.
С целью обеспечения безопасности жизни людей и животного на место обнаружения лося отправились специалисты Комитета по природопользованию Петербурга и мобильной экологической дежурной службы, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета.
По данным экологов, к концу мая в Петербурге насчитывалось 26 лосей. Они нередко выходят на дороги и попадают в ДТП. В середине мая лось погиб на Пулковском шоссе.