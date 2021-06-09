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Гонялся с машинами, плавал и пришёл к метро. За приключениями лося в Петербурге следит целый район

К лосю в Приморский район Петербурга выехали экологи

Лось, грубо нарушивший ПДД утром 9 июня у перекрёстка Долгоозерной и Парашютной улиц, продолжил своё путешествие по Приморскому району Петербурга. Фото- и видеоотчёты местных жителей публикует «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Он устраивал гонки с автомобилями.

Он снова перебегал дорогу где попало.

Он даже совершил заплыв в водоёме.

Наконец, он пришёл прямо к станции метро «Комендантский проспект» на перекрёстке проспектов Испытателей и Комендантского.

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С целью обеспечения безопасности жизни людей и животного на место обнаружения лося отправились специалисты Комитета по природопользованию Петербурга и мобильной экологической дежурной службы, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета.

По данным экологов, к концу мая в Петербурге насчитывалось 26 лосей. Они нередко выходят на дороги и попадают в ДТП. В середине мая лось погиб на Пулковском шоссе.

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Комментарии (5)

DrDick
Надеюсь, этого лося застрелят снотворным и увезут в лес отсыпаться :)
VF812
Жалко его, представляю, как ему страшно бегать по этому городу.
AlBerkut
Не, ну а чо, оттягивается сохатый, ну проголодался, в макдачную пошёл, чего такого? Потом на метро пойдёт 😂😂😂

Ну а если серьёзно не пострадал бы... Похоже молодой ещё, подросток, запуган сильно, да и из сил может уже выбился... Надеюсь его аккуратно примут да домой отвезут, в лес, подальше от людей...
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