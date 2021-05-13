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ДТП с лосем собирает пробку на юге Петербурга

На Пулковском шоссе при выезде из города, сразу после Пулковской обсерватории, утром 13 мая автомобиль сбил лося. Об этом сообщают очевидцы.

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На шоссе, судя по «Яндекс.Карте», образовался затор длиной около 2 километров. Обычно в направлении области пробок в это время не бывает.

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Автомобилисты удивляются, откуда здесь, в черте города и в условиях застройки, мог взяться лось. «Живу недалеко. В моём детстве лоси довольно часто выходили из лесополосы в этом районе. Даже помню, что раньше на месте нынешних «Рядов» коровы паслись, — рассказывает один из подписчиков в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». — Но сейчас реально задумался, что знака никогда не было».

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Комментарии (10)

nuga
Кто посмел убить лося? Слепошары автомобильные! Давят и пешеходов и лосей и все у них виноваты-лось переходил дорогу вне зоны перехода и поэтому сам дурак.
O-o!
В нормальных странах с лосями ставят защитную сетку. Не поверите, даже в РБ стоят. Жалко молоденького.. Ездили далеко на эти выходные - видели много лосей у обочины, пришлось буквально тащиться в ночи - страшно как-то было
260569221
С лосем?

Или лососем??

Или бараном за рулём???
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