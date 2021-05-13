На шоссе, судя по «Яндекс.Карте», образовался затор длиной около 2 километров. Обычно в направлении области пробок в это время не бывает.
Автомобилисты удивляются, откуда здесь, в черте города и в условиях застройки, мог взяться лось. «Живу недалеко. В моём детстве лоси довольно часто выходили из лесополосы в этом районе. Даже помню, что раньше на месте нынешних «Рядов» коровы паслись, — рассказывает один из подписчиков в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». — Но сейчас реально задумался, что знака никогда не было».