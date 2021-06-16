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Женщина на Ford Kuga вылетела в кювет на трассе «Кола» и отправила в больницу пожилую пассажирку

Пассажирка пострадала в улетевшей в кювет машине на трассе «Кола» в Ленобласти

Серьезная авария произошла днем 16 июня на федеральной трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти. Пострадавшую пришлось доставать из машины спасателям.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, на 195-м километре автодороги водитель автомобиля Ford Kuga не справился с управлением и съехал в кювет. Машине серьезно повредило переднюю часть, и пострадал пассажир. Прибывшие на место спасатели ПСО «Лодейное Поле» деблокировали его и передали сотрудникам скорой помощи.

По данным 47News, авария произошла в первом часу дня. За рулем автомобиля находилась 49-летняя женщина, а травмы получила женщина 65 лет. Пострадавшую госпитализировали в больницу Лодейного Поля.

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