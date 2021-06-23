Как сообщает 23 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники ГИБДД Лужского района, отсматривая записи с камер видеонаблюдения, выявили «автокаскадера» на Audi A4, который ночью 19 июня устроил дрифт на проспекте Кирова в Луге, прямо перед зданием городской администрации. На записи видно, как машина, дымя, наворачивает круги, пока какой-то молодой человек снимает это на телефон.

Полицейские установили личность лихача. Им оказался 25-летний местный житель, ранее судимый за кражу. «Ауди» он, как оказалось, совсем недавно купил у петербуржца, но не стал утруждать себя переоформлением машины. Горе-дрифтера задержали и доставили в полицию для разбирательства, где он принес извинения на камеру: «Извиняюсь перед жителями нашего города, что так делал, больше так не буду».

Автомобиль он, как выяснилось, разбил сразу же после дрифта, попав в аварию. Машину изъяли и передали на экспертизу. В отношении «гонщика» составили сразу ряд административных протоколов, и в ближайшее время материалы передадут в суд. Правоохранители намерены просить о лишении его водительских прав.



По информации 47news, молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражи из садоводств Лужского района. Он с компаньонами похищал с участков строительный инструмент, покрышки, бытовую технику, а когда краденое нашли, для размещения всех вещей пришлось пожертвовать актовым залом в здании ОМВД.