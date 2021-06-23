Московские автоинспекторы обнаружили злостного нарушителя, который накопил сотни неоплаченных штрафов. Одни сборы по ним потянули почти на миллион рублей.
Как сообщает 23 июня пресс-служба УГИБДД по Москве, сотрудники ДПС Южного административного округа столицы выявили мужчину, управляющего автомобилем Hyundai, за которым, как показала проверка, числится более 680 неоплаченных административных штрафов. Общая сумма задолженности превышает 1,2 миллиона рублей. «А потом ему вынесли сборы. Там только одного сбора на 840 тысяч», — отметила судебный пристав.
Машину задержали и передали приставам для реализации. Сейчас автомобиль пошел на оценку.
Всего за 5 месяцев 2021 года в Москве составили почти 240 тысяч административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), добавили в столичной Госавтоинспекции.