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В ЗакСе Петербурга депутатам разрешили из-за жары снять один элемент одежды

Из-за аномальной жары в Петербурге депутатам Законодательного собрания разрешили работать без пиджаков. Об этом перед началом заседания 23 июня сообщил спикер парламента Вячеслав Макаров.

«В силу погодных условий — на улице почти 34 градуса — мы не можем опустить температуру ниже 25 градусов. Как говорят в армии, полковник сам себе определяет форму одежды, поэтому, если кто-то желает, можно снять пиджаки», — сказал председатель Законодательного собрания.

Отметим, что последние несколько лет в городском парламенте авторитарно относились к форме одежды. В 2017 году спикер ЗакСа Вячеслав Макаров сделал замечание сотруднице юридического отдела комитета по градостроительству и архитектуре за то, что та пришла на заседание в кардигане.

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Комментарии (14)

260602101
Пояс верности ?
RemyMartin
Подневольные же люди.
W Bons
you can leave your hat on
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