В ЗакСе Петербурга депутатам разрешили из-за жары снять один элемент одежды

Из-за аномальной жары в Петербурге депутатам Законодательного собрания разрешили работать без пиджаков. Об этом перед началом заседания 23 июня сообщил спикер парламента Вячеслав Макаров.



«В силу погодных условий — на улице почти 34 градуса — мы не можем опустить температуру ниже 25 градусов. Как говорят в армии, полковник сам себе определяет форму одежды, поэтому, если кто-то желает, можно снять пиджаки», — сказал председатель Законодательного собрания.



Отметим, что последние несколько лет в городском парламенте авторитарно относились к форме одежды. В 2017 году спикер ЗакСа Вячеслав Макаров сделал замечание сотруднице юридического отдела комитета по градостроительству и архитектуре за то, что та пришла на заседание в кардигане.

