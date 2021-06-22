Искусственный интеллект и виртуальная реальность: стартапы создают медицину будущего

Фото: Павел Каравашкин, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







«Фонтанка» узнала, на что технологии способны уже сейчас, а что может стать доступно в ближайшем будущем.

В помощь врачам

Во время эпидемии коронавируса едва ли не главным способом оценки состояния заболевших стала компьютерная томография — или попросту КТ легких. Здесь важно не только сделать сам снимок, но и диагностировать по нему заболевание.

Проект резидента «Сколково» Care Mentor AI позволяет применять искусственный интеллект для распознавания патологий на снимках рентгена и КТ, чтобы описать их быстрее и точнее. Во время эпидемии такая технология пришлась как нельзя кстати.



«Мы специально разработали модификацию под ковид, — рассказала директор по развитию бизнеса Care Mentor AI Инна Мороз. — У врачей таких исследований было по 200 в день, они очень уставали. Наше программное обеспечение помогало оптимизировать процесс, снижало вероятность того, что врачи что-то пропустят».

Компания уже получила регистрационное удостоверение и сейчас ищет источники финансирования на дальнейшие разработки для разных направлений лучевой диагностики — КТ, МРТ, рентген, маммография, — а также на масштабирование в пределах всей России. Постепенно добавляются новые патологии: пневмония, рак, туберкулез, рассеянный склероз.

Платформа Botkin.AI, резидент Инновационного центра «Сколково», также использует искусственный интеллект для обработки изображений, полученных с КТ. Технология направлена на выявление ранних стадий онкологических заболеваний, которые плохо распознаются на снимках. Система находит и подсвечивает зоны риска разной степени, чтобы врач обратил на них внимание и назначил дополнительные исследования. Сейчас компания работает над ретроспективным анализом большого количества снимков КТ, отснятых во время эпидемии коронавируса.



«Показатели, которые мы получили, на самом деле впечатляют, — сообщила Анастасия Дриль, глава развития бизнеса Botkin.AI. — Выявляемость рака легкого на ранних этапах увеличивается на 50%».

Второй вариант использования — телемедицина. Если в отдаленных регионах нет специалистов, но есть рентген-аппарат, то лаборант может отправить снимок туда, где его смогут прочитать. Решение работает с любым видом рентгенологического оборудования. У Botkin.AI уже есть несколько крупных проектов в регионах — это Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижний Новгород, а также Санкт-Петербург, где завершается проект с одной из крупных частных клиник. Сейчас, по словам Анастасии Дриль, перед компанией стоит задача выйти на бизнес-окупаемость и из стадии стартапа перейти на классическую модель ведения бизнеса.

Найти и обезвредить

Бывает и так, что стартап дает импульс для создания нового проекта. Семь лет назад начала работать компания «Национальный БиоСервис» — первый российский биобанк, где собираются образцы для научных исследований и разработки лекарственных средств. На сегодняшний день открыто 7 лабораторий в европейской части страны, а компания на федеральном уровне занимается созданием национальной платформы биобанкирования.



Новой разработкой резидента «Сколково» стало создание катетера для лечения острого панкреатита в рамках проекта «Пандика». «Прогресса в лечении этого заболевания не было с 70–80-х годов прошлого века. Между тем, по разным источникам, летальность этого заболевания колеблется от 10 до 25% — и это проблема, которую надо решать в масштабах всей страны, — рассказал директор по развитию бизнеса «Пандика» Олег Гранстрем. — Без доступа к биоматериалам для исследования, которые дал «Национальный БиоСервис», это было бы невозможно».

Сейчас медицинское изделие проходит регистрацию в Росздравнадзоре. По предварительным результатам, он может улучшать выздоравливание пациентов с этим тяжелым заболеванием.

Также проводятся исследования пригодности устройства для диагностики панкреатического рака: чтобы его лечить, необходима ранняя диагностика, а сейчас пациенты чаще всего попадают в больницу на той стадии, когда помочь им практически невозможно. Катетер может использоваться для забора сока из поджелудочной железы, чтобы определять в нем биомаркеры этого заболевания.



Первый раунд инвестиций «Пандика» получила в декабре 2020 года. Сейчас компания ищет новых партнеров для более широкого развития как в России, так и за ее пределами.

Увидеть будущее

Еще два медицинских стартапа «Сколково» связаны со зрением — правда совершенно по-разному.

Первый — NOE — создает умный симулятор виртуальной реальности для обучения и тренировки врачей-офтальмологов в двух направлениях: диагностика и сложная хирургия.

«Глаз очень маленький и чувствителен к любым действиям, поэтому движения рук хирурга отточены на 100%, — пояснил Андрей Демчинский, сооснователь стартапа NOE. — Пациент не должен быть манекеном, поэтому мы создаем цифровых аватаров, на которых можно шлифовать мастерство. Они выполнены с высокой степенью реалистичности. В роли наставника выступает искусственный интеллект».

Компания решила выстроить бизнес-модель, при которой решения будут создаваться за счет крупных фармакологических компаний, а врачи получат доступ к системе бесплатно. Благодаря интерфейсу в VR врач сможет изучить любое современное оборудование, которое используется в работе, потренироваться его применять. Еще одно направление — курсы обучения для врачей, где искусственный интеллект будет отслеживать направление движения глаз врача и другие его действия, чтобы оценить, все ли диагностические процедуры выполнены в полной мере. В таком формате не потребуется ни привлекать лекторов, ни отправлять сотрудников на курсы.



В проект ELVIS компания «Сенсор-тех» занимается созданием нейроимплантов, которые вживляются непосредственно в головной мозг и позволяют передавать сигналы от камеры, чтобы слепые люди могли получить бионическое зрение.

Фото: Павел Каравашкин, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







«Мы рассчитываем, что с помощью такого импланта они смогут видеть контуры объектов, силуэты, понимать, что перед ними находится человек», — заявил Денис Кулешов, руководитель компании «Сенсор-тех».

Работа над проектом идет уже два года. За это время создана внешняя часть системы — обруч с камерами, которые незрячий человек будет носить на голове. Далее — компьютер, который носится на поясе. Он обрабатывает картинку с камеры и делает ее такой, чтобы передать напрямую в мозг. Также разработана имплантируемая часть — чип, который сейчас испытывается на животных. Ближе к 2024 году планируется привлекать добровольцев по процедуре, установленной Минздравом.



Фото: Павел Каравашкин, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Проект поддерживается благотворительным фондом «Соединение», но в будущем хотелось бы привлечь стратегических инвесторов и партнеров, сообщил Денис Кулешов. И статус резидента «Сколково» как раз открывает доступ не только к российским, но и к зарубежным партнерам.



Мария Мокейчева

Материал подготовлен в партнерстве с Фондом «Сколково».

