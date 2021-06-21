FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +32
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
2
Печать

Отдых на озере в Ленобласти оставил жителя Петербурга без новой Toyota Camry

Угонщики лишают петербуржцев машин даже на областных озерах. У менеджера из Северной столицы за ночь увели припаркованную у базы отдыха «Тойоту», которую он купил только в этом году.

Как стало известно «Фонтанке», утром 20 июня в полицию Приозерского района Ленобласти обратился 40-летний петербуржец, работающий менеджером в одной из коммерческих фирм. Он рассказал, что между семью часами вечера 19 июня и семью часами утра 20-го кто-то похитил его Toyota Camry 2020 года выпуска с берега озера Борисовское. Машина была припаркована на неохраняемой стоянке в лесном массиве в километре от базы отдыха «Давинчи Парк» близ деревни Борисово.

Белую «Тойоту» мужчина купил в салоне только в 2021 году. Ущерб составил 2,25 миллиона рублей. По факту угона возбудили уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Spbru
У нас в стране нет законов защищающих от угона. Достаточно сказать "взял покататься" или "сел внутрь погреться" и ты уже не угонщик. Жесть же.
Иди возьми что-нибудь с полки в магазине - есть риск сразу сесть, почему-то со смартфоном не прокатывает "взял позвонить хотел вернуть" или "замерзли руки взял погреться об аккумулятор".
Для угонщиков весь процесс не несет никаких рисков. Это вообще жесть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний