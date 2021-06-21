Отдых на озере в Ленобласти оставил жителя Петербурга без новой Toyota Camry

Угонщики лишают петербуржцев машин даже на областных озерах. У менеджера из Северной столицы за ночь увели припаркованную у базы отдыха «Тойоту», которую он купил только в этом году.



Как стало известно «Фонтанке», утром 20 июня в полицию Приозерского района Ленобласти обратился 40-летний петербуржец, работающий менеджером в одной из коммерческих фирм. Он рассказал, что между семью часами вечера 19 июня и семью часами утра 20-го кто-то похитил его Toyota Camry 2020 года выпуска с берега озера Борисовское. Машина была припаркована на неохраняемой стоянке в лесном массиве в километре от базы отдыха «Давинчи Парк» близ деревни Борисово.