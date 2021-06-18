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«Ехала в Питер, попала в Самарканд». Город плавится от жары

Аномальная жара, накрывшая Петербург, существенно разнообразила контент горожан в соцсетях. Глядя не некоторые фото, сложно понять, в наших широтах происходит дело или в Майами.

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив
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Сидя под кондиционерами, корреспонденты «Фонтанки» прошерстили Интернет, чтобы понять, как город справляется с капризами погоды. Как оказалось, очень даже хорошо.

Агрессивному солнцу жители Петербурга противопоставили прохладительные напитки. Ассортимент разнообразный: кто-то спасается холодным кофе, а кто-то предпочитает фруктовые коктейли. Но обязательно со льдом.

Отчего-то наши сограждане совсем не жалуют мороженое. В результате долгих поисков удалось найти лишь одно фото с пломбиром.

Еще один популярный метод борьбы с жарой — прогулки по местам, где свежо и зелено. Например, можно помочить ножки в ближайшем водоеме:

Вариант сложнее — совершить марш-бросок в какой-нибудь парк или даже в Царское Село:

Кстати, такое обилие света — отличная возможность сделать эффектное фото. Иногда декорации не вяжутся к классическими видами города, но куда больше соответствуют погоде. «Жара. Солнце. Краски. Приехать в Питер и попасть в Самарканд. Что дальше?» — удивляется москвичка Лилия.

Если лень гулять самостоятельно — садитесь на теплоход и катайтесь себе по городским каналам! И прохладно, и совсем не энергозатратно — шах и мат, жара!

Однако было бы эгоизмом концентрироваться только на людях, забыв о братьях меньших. Им, между прочим, сейчас тоже непросто.

Так что, если у вас есть какой-нибудь питомец, возможно, стоит взять его на пляж. И получится примерно так:

Напомним, что температура в городе превысила норму на 9 градусов, а сегодняшнее 18 июня оказалось самым жарким за несколько десятков лет. По данным синоптиков, в обед холоднее всего было в Курортном районе, «всего» плюс 25, однако в центральных районах было жарче.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив

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Комментарии (4)

муматор
копипи..дя фотки из инета и размещая их на сайте фонтани можно неплохо заработать.
kagemusha
Отличная погода. Просто странно что город на берегу залива не имеет благоустроенных пляжей.
kоt-obormot
Всего один день, и началось...
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