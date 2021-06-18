В 12:45 ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» зафиксировало 26,9 градуса, а «Яндекс» — 27–28 градусов, что на 9 выше климатической нормы. Фотограф «Фонтанки» не испугался жары и посмотрел, что творится на улицах.
Легче всего — то есть холоднее всего — сейчас в Курортном районе, «всего» плюс 25. «Впервые за 60 лет 18 июня будет таким жарким. Ожидается, что термометр покажет +29°С, что на 11°С выше климатической нормы», — отмечается в сообщении «Яндекса».
Температура воды, по данным наблюдений СЗ УГМС на 17 июня, составляет плюс 17 градусов в Неве и 17–19 в курортной зоне Финского залива.