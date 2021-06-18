Пьяный устроил ДТП на чужом микроавтобусе в Луге. В Киришах поймали подозреваемого в угоне, знакомого полиции с 15 лет

Как стало известно «Фонтанке», 17 июня в 12:15 у дома 76 по улице Гагарина в Луге полицейские оформляли ДТП. Автомобиль Ford Transit наехал на препятствие. За рулем микроавтобуса оказался 44-летний местный житель, мужчина был пьян и документов, подтверждающих право управления «Фордом» не имел. Его задержали и доставили в отделение, где оформили по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за «пьяную» езду без прав.

Полицейские Ленобласти раскрыли два угона автомобилей. В Лужском районе ДТП помогло обнаружить машину еще до того, как хозяин подал заявление. В Киришском злоумышленника искали больше месяца и поймали старого знакомого, успевшего, несмотря на молодость, засветиться уже по нескольким уголовным делам.

В 13:05 в полицию с заявлением об угоне этого самого «Форда» обратилась 62-летняя индивидуальная предпринимательница. С ее слов, машина 2011 года выпуска пропала между 10 часами утра 13 июня и 17 июня от дома 110А по Смоленской улице Луги. Автомобиль после осмотра передали хозяйке под сохранную расписку. По факту угона возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Киришская полиция днем 17 июня задержала подозреваемого в угоне, который был совершен еще в начале мая. Днем 8 мая в полицию обратился 64-летний пенсионер и сообщил о пропаже своего ВАЗ-2106 1991 года выпуска от дома 3 по проспекту Героев в Киришах. Было возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ. В 13:45 10 мая «Жигули» обнаружили на проезжей части в трех километрах от Киришей в сторону Черниц. После осмотра машину передали собственнику под сохранную расписку.

В 13:40 17 июня у дома 1 по шоссе Энтузиастов полицейские задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 19-летний местный житель. Впервые он привлек внимание правоохранителей еще в 15 лет, тогда к нему применили меры воспитательного характера. В последующие годы нарушитель проходил фигурантом по трем уголовным делам о кражах и одном — об угоне. Трижды дела были прекращены по примирению сторон.