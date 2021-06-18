Угнанную машину ловили полицейские на севере Петербурга. Водитель потерял кепку и смешался с толпой в метро

Инспекторы ГИБДД в Выборгском районе попытались остановить автомобиль. Водитель в попытке скрыться едва не устроил ДТП, а потом бросил машину и удрал на метро.



Как стало известно «Фонтанке», 17 июня в половине седьмого часа вечера у дома 18 по Лесному проспекту инспекторы ГИБДД во время патрулирования попытались остановить автомобиль Hyundai. Водитель был в кепке и черной медицинской маске. Требования об остановке он проигнорировал и попытался скрыться, создав при этом аварийную ситуацию. Оторвавшись на расстояние побольше, он остановился у дома 21 по улице Смолячкова, бросил машину, забежал на станцию метро «Выборгская» и смешался с толпой, потеряв на входе кепку.