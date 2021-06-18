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Угнанную машину ловили полицейские на севере Петербурга. Водитель потерял кепку и смешался с толпой в метро

Неизвестный водитель в кепке и маске удрал от ГИБДД в Петербурге на метро

Инспекторы ГИБДД в Выборгском районе попытались остановить автомобиль. Водитель в попытке скрыться едва не устроил ДТП, а потом бросил машину и удрал на метро.

Как стало известно «Фонтанке», 17 июня в половине седьмого часа вечера у дома 18 по Лесному проспекту инспекторы ГИБДД во время патрулирования попытались остановить автомобиль Hyundai. Водитель был в кепке и черной медицинской маске. Требования об остановке он проигнорировал и попытался скрыться, создав при этом аварийную ситуацию. Оторвавшись на расстояние побольше, он остановился у дома 21 по улице Смолячкова, бросил машину, забежал на станцию метро «Выборгская» и смешался с толпой, потеряв на входе кепку.

В «Хёндэ» полицейские обнаружили явные следы угона: замок зажигания скручен и имеет следы взлома, а номера установлены подложные — возможно, похищенные с другой машины. Номера от Hyundai нашли в багажнике машины. Автомобиль с такими номерами числится в розыске как похищенный 15 июня во Всеволожском районе Ленобласти.

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Комментарии (1)

***_555
Пробежал через всю охрану метро под камерами и держимордами? Ещё и рядом с отделом полиции? И скрылся.
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