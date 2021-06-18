Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







В этот уик-энд не упустите отличную погоду и отправляйтесь слушать музыку к заливу, передохните от жары в прохладных залах Мраморного дворца или посмотрите на сюрреалистов в Эрмитаже, а вечером сходите в кино на новый мультфильм Pixar о детях и море.



Актуальное



«Тангейзер» — в обновлённом формате

18 июня, 19.00, 18+



В Мариинском театре переосмыслили «Тангейзера»: оперу Рихарда Вагнера теперь ставят на новой сцене. Режиссёр Вячеслав Стародубцев с командой подготовили новые декорации, чтобы передать «новые смыслы» и задаться вопросами о том, «разрушает ли человека «Грот Венеры» и что делать обществу с инакомыслящими людьми. От прошлых вариаций «осталась только музыка».



«Музы сопротивления» оживут ещё раз

18 июня, 19.00, 12+



Фото: Стас Левшин Поделиться Поделиться







После премьерного показа спектакля «Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города» в ноябре 2020 года зал аплодировал стоя. Проект Dance Open и лауреата «Золотой маски» Руслана Кудашова оказался образцом интеллигентного разговора о блокаде. Режиссёр обратился к дневникам и письмам и по ним восстановил истории актёров и музыкантов, которые оставались в блокадном городе, работали и жили каждый день, несмотря ни на что. Теперь на сцену Театра музкомедии в единственном повторном показе выйдут Ирина Мазуркевич, Николай Буров, Ксения Раппопорт, Максим Леонидов, Михаил Морозов, Павел Григорьев.

Нетребко и звёзды поют в Мариинском

19 июня, 19.00, 16+



Оперная дива Анна Нетребко выйдет на сцену, чтобы исполнить партию леди Макбет на фестивале «Звёзды белых ночей» в Мариинском театре. Главный герой оперы Джузеппе Верди — баритон Алексей Марков, выступавший в «Ла Скала», Макдуф — тенор Гамид Абдулов, Банко — бас-баритон Евгений Никитин.

За дирижёрским пультом в этот вечер — Валерий Гергиев.

Летов и церковь — на «Диалогах»

20 июня, 12.00, 18+



Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться







Проект открытых дискуссий «Диалоги» в воскресенье проведет июньскую серию встреч. В полдень историк, лауреат премии «Просветитель» Михаил Майзульс порассуждает о триптихе «Поклонение волхвов» Иеронима Босха, а в 13.30 протоиерей Георгий Митрофанов представит зрителями свои «Очерки по истории Русской православной церкви XX века». Книга Максима Семеляка, чьё выступление станет последним на этих «Диалогах», «Значит, ураган. Егор Летов: опыт лирического исследования», вышла из печати в начале июня. Отрывок из неё публиковала «Фонтанка». Теперь автор готов ответить на вопросы. На все блоки программы в «Подписных изданиях» нужна отдельная регистрация. Трансляция пройдёт на сайте «Открытой библиотеки».

Эрмитаж знакомит с сюрреализмом в книгах

С 16 июня до 3 октября, 6+



Последние два года в Эрмитаже проходили выставки книг с рисунками художников-сюрреалистов: петербуржцам показывали работы Пабло Пикассо, Андре Массона, Сальвадора Дали. На новой экспозиции, завершающей этот цикл, кураторы решили сосредоточиться не на творениях конкретного мастера, а на зарождении и развитии сюрреализма в целом. В Двенадцатиколонном зале выставили издания с гравюрами Пабло Пикассо и Жоржа Брака, работы менее известных мастеров, номера журнала «Минотавр», обложки которого печатались по макетам Пикассо, Дали, Массона, Дюшана, Магритта, а также другие коллективные проекты. Экспонаты для выставки «Печать сюрреализма» отбирали из коллекции советника генерального директора Эрмитажа Марка Башмакова. Известный математик, он заинтересовался livre d’artiste (так называемой «книгой художника») много лет назад и к сегодняшнему дню собрал коллекцию больше чем из полутора тысяч экземпляров.



Много Гераклов — в Русском музее

С 16 июня по 19 июля, 12+



Фото: И. Сотников. Геракл в шкуре Киферонского льва № 3. 2012. Бумага, карандаш. Поделиться Поделиться







Иван Сотников — знаковый для города мастер. В 1982 году вместе с Тимуром Новиковым он основал группу «Новые художники». Позже за право выставлять его картины эта творческая группировка соперничала с митьками. Экспозицию графики Сотникова в Зелёном зале Мраморного дворца показывают впервые: зрители увидят цикл картин по мотивам странствий Геракла, а также пейзажи, созданные на Адриатике в Черногории, на Чёрном море в Туапсе в 2010–2015 годах.

ИТМО показывает космические вещи

До 19 июня, 12+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Сотня предметов, которым суждено отправиться в космос, стали экспонатами новой выставки в галерее AIR при Университете ИТМО. Главный экспонат — плашка, в ячейках которой представлены работы художников из разных стран. Авторам было предложено пофантазировать над тем, какие явления и предметы сейчас самые важные на земле. Кто-то «упаковал» каплю воды в оргстекле и получил вещицу, внешне похожую на звёздное небо, кто-то создал искусственный лепесток розы, который пахнет, как настоящий цветок, но при этом никогда не завянет. Все работы объединяет то, что каждая из них — не больше одного кубического сантиметра. В 2022 году экспонаты планируется отправить на МКС, а в 2025-м — на Луну. Идеологи первой «космической галереи» планируют наблюдать, что случится с разными материалами в невесомости.



Истории художников озвучат в филармонии

18 июня, 20.00, 16+



Фото: из личного архива Ирады Берг Поделиться Поделиться







В филармонии в эти выходные пройдёт музыкально-литературная встреча: в Большом зале идеолог культурного проекта «Чтения со смыслом» Ирада Берг и актриса, лауреат «Золотой маски» Мария Миронова под музыку зачитают вслух отрывки романа Берг «Contione / Встреча». Книгу про людей, которые «выбрали путь художника», уже оценил автор «Одиночества в Сети» Януш Вишневский: писатель увидел в ней историю о «мире, который не имеет границ».

Провести время на воздухе



Пионам — целый фестиваль

С 19 до 27 июня, 6+



Любителям пионов в эти выходные стоит зайти в Ботанический сад: в павильоне «Зелёный домик» вас будут ждать сотни коллекционных сортов. Оттенок цветов в вазах варьируется от тёмно-красных до акварельно-розовых, бутоны отличаются формой и размером. 19 и 20 июня садоводы готовы ответить на все вопросы о выращивании пионов: например, подсказать, какие виды наиболее неприхотливы. Академическая музыка прозвучит на закате

19 июня, 20.00, 6+



Филармония покоряет новые пространства: в субботу на крыше «Артмузы» выступит Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России под управлением дирижёра Ярослава Забояркина. В программе — музыка Моцарта, Чайковского и Крейслера. Солирует скрипач Илья Козлов.

Фигуры-бусины — у Петропавловки

До 16 октября, 0+



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







У Петропавловской крепости близ вертолётной площадки «рассыпали» 11 гигантских бусин, символизирующих регионы Северо-Запада. Михаил Шемякин создал дизайн для арта в честь Калининградской области, Борис Эйфман взялся за Ленинградскую, Михаил Зыгарь за Новгородскую, а Полина Осетинская — за Псковскую. Режиссёр Василий Бархатов, подобравший саундтреки для последней выставки-блокбастера в Манеже «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева», в свою очередь поработал над образом области Архангельской. Петербургская бусина стала результатом коллективного творчества: в зеркальном шаре отражается город и все регионы вокруг.

«Мумий Тролль» добрался до Петербурга



20 июня, 19.00, 16+



За музыкой — в «Севкабель порт». Группа «Мумий Тролль» выйдет на сцену под открытым небом у Финского залива и летним вечером исполнит свои лучшие хиты и новые песни. Для коллектива это долгожданная встреча с петербургскими зрителями.

Сходить в кино

Pixar порадует морем

С 17 июня, 6+



Автор: Disney Россия/YouTube

На экраны выходит новый мультфильм студии Pixar «Лука» о двух друзьях, которые в воде принимают облик морских чудовищ, а на суше выглядят как дети. Главные герои отправляются в мир людей, чтобы его изучить, и находят новых друзей. Режиссёром полнометражки выступил сценарист Энрико Казароза, работавший над «Ледниковым периодом», «Тачками», «Рататуем» и «Вверх».

Рейнольдс берётся за старое

С 17 июня, 18+



Автор: Megogo Distribution/YouTube

В прокат вышла картина «Телохранитель жены киллера». Герой Райана Рейнольдса, опытный наёмник в исполнении Самюэла Л. Джексона и его жена, роль которой исполняет Сальма Хайек, должны сделать всё, чтобы предотвратить кибератаку, которая может привести к краху Евросоюза. Режиссёр боевика — Патрик Хьюз, который известен по предыдущей части истории — «Телохранитель киллера» 2017 года.

Уишоу впечатлит безумием

С 17 июля, 18+



Автор: HD Трейлеры/YouTube

Звезда «Парфюмера» Бен Уишоу мастерски показывает пограничные состояния в британском триллере «Аффект». Его герой — охранник лондонского аэропорта, который не замечает ничего вокруг, пока небольшое происшествие не «пробуждает» его. С этого момента мужчина пытается всеми силами почувствовать себя живым и поднимает настоящий бунт против общественных догм. То, что картина снята режиссёром-дебютантом Анейлом Карией, не помешало ей собрать награды на престижнейшем фестивале независимого кино «Сандэнс» в 2020 году.

Ужас и комедия — на Лендоке

18 июня, 19.30, 18+



Автор: Sharmane Makea/YouTube

Хоррор «Шоу ужасов Рокки Хоррора» был снят в 1975 году Джимом Шарманом как пародия на классические ужастики и научно-фантастические фильмы. По сюжету пара обывателей попадает в старинный замок и знакомится с крайне экстравагантным учёным-трансвеститом, прибывшим на Землю с далёкой планеты. На экраны работы вернут на день на студии документального кино.

Документалки со всего света принимает «Ленфильм»

С 18 по 27 июня



Автор: кинофестиваль «Докер»/vk.com

Ленфильм стал площадкой международного фестиваля неигрового кино «Докер». Первый день программы, 18 июня, посвятили короткометражкам. На экране покажут фильм «Раиса» про женщину, которую обстоятельства вынуждают уехать в чужую Польшу, картину «Дух камней: Азорский миф» о жителях вулканического острова и фильм «Балет дворецких», главные герои которого учатся в Международной академии дворецких в Лимбурге. В субботу пришедшие увидят полнометражный «Портрет» канадского режиссёра Билли Минтца. Главный герой с детства хранит тайну дедушки-художника, а повзрослев, отправляется на поиски его картин. 20 июня в программе два фильма. Первый — разговор автора с 94-летней блокадницей о жизни и о войне — стартует в 13.40, второй — картина-наблюдение за тем, как кинотеатры, открывающиеся в регионах, меняют жизнь местных жителей, начинается в 21.00.

«Таксист» опять на большом экране

19 июня, 19.00, 18+



Автор: iVideos/YouTube

Кинокритик, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов приедет на «Ленфильм», чтобы рассказать публике о «Таксисте» Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро в главной роли. Спецпоказ фильма о последствиях войны, бессоннице и безумии устраивает «Иноекино».

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

