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Pixar покажет жизнь обитателей моря

С 17 июня в прокат выходит «Лука», новый фильм студии Pixar, что уже само по себе — повод картину посмотреть. На сей раз главные мультипликаторы планеты берутся за вечный сюжет о морских обитателях в мире людей.

Фото: официальная страница в Facebook
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Два обитателя глубин, Лука и Альберто, обладают редкой способностью: без контакта с водой они обретают вполне человеческий облик. И они решают отправиться в путешествие по суше, чтобы узнать, что это за существа такие, люди. А путешествие, конечно, знакомит их с миром самых светлых и чистых чувств, и мальчишки находят настоящих близких друзей.

Режиссером выступил Энрико Казароза — один из ветеранов индустрии, работавший в качестве сценариста над «Ледниковым периодом», «Тачками», «Рататуем», «Вверх» — короче, едва ли не над всеми основными шумными проектами последних десятилетий. Но за собственный фильм взялся только теперь: «Лука» — режиссерский дебют Казарозы.

6+

Иван Чувиляев

Фото: официальная страница в Facebook

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