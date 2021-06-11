Pixar покажет жизнь обитателей моря

С 17 июня в прокат выходит «Лука», новый фильм студии Pixar, что уже само по себе — повод картину посмотреть. На сей раз главные мультипликаторы планеты берутся за вечный сюжет о морских обитателях в мире людей.
Два обитателя глубин, Лука и Альберто, обладают редкой способностью: без контакта с водой они обретают вполне человеческий облик. И они решают отправиться в путешествие по суше, чтобы узнать, что это за существа такие, люди. А путешествие, конечно, знакомит их с миром самых светлых и чистых чувств, и мальчишки находят настоящих близких друзей.
Режиссером выступил Энрико Казароза — один из ветеранов индустрии, работавший в качестве сценариста над «Ледниковым периодом», «Тачками», «Рататуем», «Вверх» — короче, едва ли не над всеми основными шумными проектами последних десятилетий. Но за собственный фильм взялся только теперь: «Лука» — режиссерский дебют Казарозы.
6+
Иван Чувиляев