Лепесток розы и небо в воде. В ITMO показывают вещи, которые вскоре отправят к Луне

Выставка мини-объектов, которые в будущем отправят на МКС и к Луне, открывается в Петербурге. В арт-резиденции ITMO, в галерее AIR, с 15 по 19 июня работает экспозиция «ISS Payload Gallery». В капсулах на специальной подложке представят 100 объектов, размер каждого из которых не больше одного кубического сантиметра.

Уже в феврале 2022 года первая часть коллекции Moon Gallery из 81 артефакта на борту корабля NG-17 отправят на МКС. Там за предметами будут смотреть космонавты, а ожидающие на Земле смогут по фото и видео наблюдать, что в нестандартных условиях произойдёт с предметами — изменится ли форма, побледнеет ли краска. После возвращения на Землю и повторного экспонирования вещи полетят на Луну, чтобы стать первыми арт-экспонатами на естественном спутнике. По планам это случится в 2025 году.

Создавая предметы, художники из разных стран фантазировали о том, что определяет цивилизацию и какие вещи больше всего сказали бы о нашей планете тем, кто ничего не знает о ней.



Мастер Лоренцо Вискиди Блёр внедрил капли воды в оргстекло и получил экспонат, внешне напоминающий звёздное небо, Кристина Окан создала фарфоровую скульптуру SEED в виде семени лимона, а голландская рок-группа The Gathering записала на крошечной пластинке саундтрек «Как измерить планету». Некоторые мастера, например Маи Вада и Анастасия Кокори, напрямую обратились к людям из будущего: в космос отправят искусственный лепесток розы, который пахнет как настоящий, «чтобы донести до лунастронавтов знакомый запах».

