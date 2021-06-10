Отрывки романа о весне, Петербурге и творчестве под музыку прозвучат в Филармонии в исполнении Ирады Берг и Марии Мироновой

Чувство обновления и пробуждения — именно это писатель Януш Вишневский, известный по «Одиночеству в Сети», ощутил после прочтения книги Ирады Берг «Contione / Встреча». Работу автор представит в Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича 18 июня в 20:00 (16+).

Настроение создаст Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением дирижёра Петра Максимова. В программе «Contione / Встреча» прозвучат фрагменты произведений Генри Пёрселла, Антонио Вивальди и Петра Чайковского. Вечер завершат обсуждением услышанного с гостями.

«Это книга о мире, который не имеет границ, и Петербург является столицей этого прекрасного мира. Для меня так было и есть», — описывает книгу «Contione / Встреча» Януш Вишневский.



«В романе есть две линии: современная и историческая. Обе они, в сущности, о людях, которые выбрали путь художника. Но выбор этого пути такой разный!» — говорит Ирада Берг о новом произведении.



Среди её прошлых работ — сборник рассказов «Всему свое время…» и пьеса «Дальше мы сами», представленная в апреле 2021 года на Новой сцене Александринского театра.



Берг — автор культурного проекта «Чтения со смыслом», суть которого в том, что опытных писателей буквально «сталкивают» с начинающими авторами и приглашают известных актёров для того, чтобы те прочитали их произведение. В таком формате на сцену уже выходили Елизавета Боярская, Екатерина Варнава и Сати Спивакова.



Тема сезона в 2021 году — «Один счастливый день». Все желающие с 16 до 40 лет могут поучаствовать в конкурсе эссе и рассказов. Заявки принимаются до 20 июня на сайте проекта.

