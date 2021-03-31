Перформанс о «человеческом обнулении» открывает «Чтения со смыслом» в Александринском

История об обновлении, «человеческом обнулении», прощании с прошлым и возможности, наконец, стать собой по пьесе Ирады Берг «Дальше мы сами» ждёт зрителей на Новой сцене Александринского театра 5 апреля в 19:00. (18+)

Перформансом, минималистичную сценографию для которого создал лауреат театральной премии «Золотая маска» Тимофей Рябушинский, в Петербурге открывают новый сезон проекта «Чтения со смыслом». Режиссёром происходящего на сцене стала Стася Венкова — сценарист, актриса и ученица Сергея Соловьёва, известного по «Ассе» и «Нежному возрасту».

Актёр Московского Художественного театра им. А. П. Чехова Анатолий Белый, Андрей Удалов, служащий в Театре им. Е. Б. Вахтангова, и ученики режиссёра Дмитрия Брусникина Гладсон Махиб, Яна Енжаева и Снежана Самохина выйдут на сцену, чтобы рассказать историю о людях, каждый из которых однажды получает просьбу о встрече от учительницы музыки, с которой они занимались когда-то. В сложенной в виде оригами записке преподаватель Анна приглашает героев проститься с ней, а тем остаётся только гадать, означает ли это её близкую смерть, отъезд или вовсе самоубийство.



«У каждого из учеников свое мнение на этот счет, ведь каждый из них символизирует одну из стадий принятия смерти: Федор — отрицание, Соня — гнев, Анфиса — торг и депрессию, Ник — принятие», — приоткрывают в театре разгадку зрителям.



По словам автора пьесы «Дальше мы сами», известной по сборнику рассказов «Всему свое время…» Ирады Берг, она планирует вызвать зрителей на разговор о том, как сложно нам всем признаться в своих страхах и начать жизнь с чистого листа, если всё внезапно идёт не по плану.

