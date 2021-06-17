Инспекторы ГИБДД оценили необычный кастомный байк, попавшийся им в Выборгском районе Петербурга. Пользователи рассказали о своем опыте встреч с примечательным, но не очень заметным на дороге транспортным средством.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 17 июня на Пироговской набережной, в направлении от Литейного моста к Большому Сампсониевскому проспекту, сотрудник мотовзвода ДПС остановил мужчину на явно самодельном миниатюрном транспортном средстве, напоминающем помесь мотоцикла и самоката. Чем закончилась встреча, неизвестно, но при отсутствии разрешения на такую конструкцию водителя могут оформить по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.