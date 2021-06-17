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Необычное транспортное средство удивило мотополицию на Пироговской набережной в Петербурге

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Инспекторы ГИБДД оценили необычный кастомный байк, попавшийся им в Выборгском районе Петербурга. Пользователи рассказали о своем опыте встреч с примечательным, но не очень заметным на дороге транспортным средством.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 17 июня на Пироговской набережной, в направлении от Литейного моста к Большому Сампсониевскому проспекту, сотрудник мотовзвода ДПС остановил мужчину на явно самодельном миниатюрном транспортном средстве, напоминающем помесь мотоцикла и самоката. Чем закончилась встреча, неизвестно, но при отсутствии разрешения на такую конструкцию водителя могут оформить по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

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В комментариях участники группы рассказали, что уже встречали этого персонажа на улицах Петербурга, в том числе и сегодня, и поделились впечатлениями.

«На Невском чуть не раздавил при перестроении. Обозначил бы как-нибудь свое присутствие в ряду...» — пишет Андрей.

«Видал его на Московском шоссе, меня обгонял, я думал, глюк, ниже двери пролетел», — рассказывает Владимир.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (8)

261933551
То, что его могут раздавить - проблема его и того, кто это сделает. А вот то, что он может спровоцировать серьёзную аварию - проблема.
serg1956
выглядит как обычный карт
Alex000
Суровая фиговина. Наехать, как делать нечего, у меня бампер выше.
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