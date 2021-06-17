«Софт», да не тот. Гибкие навыки и пожизненная учеба теперь решают все в построении карьеры

Одним из самых наиболее дефицитных сегментов рынка труда сейчас является сфера информационных технологий. По словам Людмилы Колдуновой, начальника отдела развития человеческого капитала комитета по труду и занятости населения Санкт Петербурга , в ближайшие годы нам потребуется ежегодно дополнительно от 10 до 15 тысяч специалистов в сферах разработки ПО и роботов, больших данных, блокчейн-технологий.

Значимость гибких навыков, а также способности к обучению, взаимодействию с людьми, планированию и работе в команде сегодня растет не только в бизнесе, но и в образовательной среде. Участники круглого стола «Фонтанки» обсудили, кому и чему нужно учиться сегодня.

— Информационные технологии пронизывают сейчас буквально все сферы экономики — включая строительство, медицину, фармацевтику и другие отрасли. Тенденция к автоматизации производств потребует перепрофилирования работников с ручного труда на умственный. Вектор персонификации услуг — изменений и в педагогике: потребуются специалисты, которые будут индивидуально выстраивать профессиональные траектории. Сейчас этим занимаются люди такой профессии, как тьютор, — пояснила она. — Также востребованными остаются рабочие профессии — в основном, обрабатывающих производств: например, операторы и наладчики станков с программным управлением. Но основная тенденция на рынке труда сейчас — синергия, сближение образования и бизнеса, работодателей, которые всё чаще участвуют в разработке образовательных программ под конкретное рабочее место. Получения фундаментального образования в вузе или в колледже уже недостаточно: актуальны знания и навыки, получаемые в течение всей жизни. Их человек может трансформировать для выполнения определенного вида деятельности.

— Мы как бизнес-школа тесно связаны с бизнесом, который привлекает нас для проведения корпоративных программ, — рассказала она. — И одна из наших задач — развитие soft skills, гибких надпрофессиональных навыков, которые нужны вне зависимости от специальности. К ним относят знание самого себя, управление собой, эмоциональный интеллект, стратегическое и системное мышление. Компании хотят для управленцев и менеджеров прежде всего умения принимать решения и обосновывать их через стратегию компании.

— Основную проблему мы ожидаем в нехватке специалистов ИТ-технологий — тех, кто займется именно обслуживанием ПО, — сообщила начальник отдела по набору и обучению персонала управления по персоналу СПб ГУП «Горэлектротранс» Ирина Толстуха . — Сегодня наша основная цель — цифровизация всех производственных процессов, в том числе и автоматизация рабочих мест специалистов, задействованных в перевозках. Мы постарались привести квалификацию работников к требованиям профессиональных стандартов, но еще есть требования по дополнительному обучению — и мы доносим до сотрудников необходимость быть в тренде и доучиться.

По словам эксперта, нынешние выпускники школ чувствуют тенденцию огромного спроса на ИТ-специалистов. Но он слегка смещается в сторону смешения между компьютерными и инженерными специальностями — к гражданской инженерии и междисциплинарным специальностям вроде урбанистики.

— Вместо life long learning мы используем термин CPD — continuous professional development (продолжающееся профессиональное развитие), — добавила Надежда Любич , академический директор межкультурного института языков Liden & Denz . — И иностранные языки входят в эту парадигму soft skills. Кроме их преподавания мы еще и готовим абитуриентов к поступлению в вузы Великобритании и не только подтягиванием по академическим предметам. Soft skills являются огромной частью преподавания нашей программы Foundation, так как они необходимы для успехов в обучении и карьерного роста и позволят без проблем встроиться в любую систему образования и бизнес-модель.

Также важным становится развитие навыков коммуникации — особенно с переходом к гибкому офису и дистанционному управлению. Далеко не все сотрудники сегодня ходят в офис, и многим теперь нужно управлять распределенной командой. Для этого в компании разработали востребованный у руководителей курс по дистанционному управлению персоналом.

Кроме того, эксперт отметила огромный интерес к прохождению практики. Все больше студентов понимает, что практика — это ключ к работе мечты и карьерному росту, и готовы инвестировать в это. Они уже давно избавились от иллюзий, что кто-то им что-то организует — сами активно ищут возможность применить полученные знания на практике. Именно в поисках опыта многие студенты стремятся пройти магистратуру за границей — не потому, что планируют работать там, а потому, что хотят накопить опыт и привезти его сюда.

— Из специальностей мы видим у наших учеников большой интерес к гражданской инженерии, к гражданскому строительству — мостостроение, урбанистика, организация городского пространства, планирование, — уточнила Любич . — Даже такие специальности, как сметчик (за границей она называется business controller), — это уже человек междисциплинарный, который смотрит на любые процессы с точки зрения их структурирования. Большое значение приобретает экология в широком смысле — не только как защита окружающей среды, но и экология рабочего места, пространства, построения бизнеса по принципам устойчивого развития. Растет интерес к обществознанию и сопутствующим наукам — социальная помощь, право в медицине и других сферах.

Зарегистрировавшись на портале «Работа в России» (trudvsem.ru), эти категории могут обучиться, повысить квалификацию или пройти переподготовку под управлением трех федеральных операторов программы — Worldskills Russia, Томский государственный национальный исследовательский университет и РАНХиГС. В качестве региональных операторов в Петербурге обучение проводят Центр опережающей профессиональной подготовки, Политех, ИТМО, ГУАП и филиал РАНХиГС. По словам Людмилы Колдуновой, сейчас уже приняты последние нормативные документы, и программа будет набирать обороты за счет своей основной идеи — обучения под конкретное рабочее место в тесном взаимодействии с работодателем.

— У города есть программа «Опережающее обучение», когда по обращениям работодателей мы за счет бюджета обучаем их работников специально под проекты развития, — рассказала Людмила Колдунова . — После пандемии выросло число безработных граждан и тех, кому надо сменить работу, — их мы тоже учим. В этом году в рамках проекта «Демография» реализуется федеральный проект содействия занятости и обучению наиболее уязвимых на рынке труда категорий — граждан в поиске работы, включая безработных, женщин в декрете и с детьми-дошкольниками, граждан в возрасте 50+ и предпенсионного возраста.

Выбор профессии сегодня не всегда происходит в школе — часто состоявшимся специалистам требуется обучение, а то и переобучение. И здесь приходится обращаться к сфере дополнительного образования. Квалификацию работников нужно повышать, если, например, на предприятии происходит модернизация или реструктуризация производства, пояснила Людмила Колдунова .

Допобразование — интерес двух сторон, как работодателя, так и работника, считает Ирина Толстуха. Пример — многоуровневый кадровый резерв, который формируется в «Горэлектротрансе», начиная с начального звена и заканчивая высшим звеном управления. В процессе работы с ним сразу видно, чего не хватает каждому сотруднику. Также пробелы хорошо заметны у работников, приступающих к новым проектам. Их предприятие направляет на дополнительное обучение.

— У нас есть учебно-курсовой комбинат, который в основном занимается подготовкой по рабочим профессиям, — пояснила Ирина Толстуха. — Но сейчас мы разрабатываем программы дополнительного профессионального образования — переподготовки и повышения квалификации. Конечно, пытаемся дать нашим сотрудникам компетенции, которых не хватает — в основном управленческие, коммуникационные, информационные, — и планируем создавать под них специальную программу.

Сам работодатель сейчас много внимания уделяет организации обучения, наставничества, менторства прямо на рабочем месте — с момента адаптации, когда новый сотрудник только приходит. На высшем уровне внимание уделяют развитию в том числе и так называемых hard skills — узкоспециализированных знаний и наращиванию управленческих компетенций, отмечает Марина Салитова. На фоне этого растет востребованность лидерских программ, развивается менторство и наставничество в целом.

— Мы работаем на открытом рынке, к нам приходят повышать «управленческий IQ» — способность управлять другими людьми, — знания других людей и процессов, — рассказала она. — Одна из наиболее успешных программ — «Осознанное лидерство», где руководителей и собственников бизнеса учат понимать самого себя, подбирать такую команду, которая сможет вместе с ним добиваться успехов. Мы делаем большой акцент на коучинговые методы управления — это сейчас тоже является ярким трендом во взаимодействии с людьми. Многие руководители отмечают, что авторитарный стиль управления «иди и делай» со многими молодыми сотрудниками уже не работает. С ними нужно уметь договариваться и мотивировать, им важен смысл собственной деятельности. Поэтому для руководителей актуально как раз то, что мы называем харизматичным лидерством, — умение вдохновить, объяснить, придать смысл.

— Получение высшего образования не только занимает много времени, — полагает Дмитрий Ковалёв, директор ГБНОУ «Академия цифровых технологий». — Часто молодой специалист с дипломом понимает, что учился не тому. Чтобы этого не происходило, еще в школе важна профориентация. Современное дополнительное образование решает этот вопрос. Например, в Академии цифровых технологий школьник может познакомиться с актуальными профессиями в сфере IT, аддитивных технологий, создания медиа-продуктов. За один-три года обучения он понимает, нравится ему программировать или создавать 3D-модели, или нужно пробовать что-то другое. По ряду направлений школьник может получить достаточный уровень компетенций, чтобы начать профессиональный путь. Это касается таких объединений, как системное и сетевое администрирование, графический дизайн, программирование на разных языках и многое другое. Дополнительное образование в сфере цифровых технологий и IT должно быть как минимум актуальным. Важно, что знают и умеют преподаватели, на каком оборудовании они работают, чем занимаются помимо обучения детей. Педагоги должны постоянно развиваться, а не давать знания из учебников прошлого века — тогда занятия принесут пользу, а не окажутся тратой времени.

Онлайн для сверхчеловека

Soft skills оказались особенно актуальны в пандемийное время при повальном переходе на онлайн-обучение. Надежда Любич считает, что гибкие навыки проявляются в самоорганизации: ведь мотивацию за человека никто, кроме него, не выработает. Так что если он способен организовать себя, чтобы получать информацию из разных источников и превращать ее в навыки, — это огромное преимущество как на рынке труда, так и в личностном плане.

— К сожалению, в последнее время мы видим, что люди устали от онлайн-обучения, это нельзя отрицать, — продолжила Надежда Любич. — Люди очень хотят вернуться в офлайн, многих это даже мотивирует сделать прививку. Если раньше слушать Coursera было мягким вариантом хобби, то сейчас на нас со всех сторон наступает информация онлайн. Справиться с ней сложно, множество курсов брошены незаконченными. И в этих условиях способность человека ориентироваться в этом огромном выборе — как раз одно из проявлений soft skills. Поэтому наши программы для абитуриентов мы предлагаем в гибридном варианте.

Что касается работодателей, заинтересованных в постоянном повышении квалификации сотрудников, то здесь может понадобиться помощь тьютора, который задаст образовательную траекторию человеку с учетом огромного современного выбора образовательных программ.

— Мы не видим конкуренции со стороны онлайна, скорее помощь, — сообщила Марина Салитова. — Но курсов сейчас действительно много, и есть некий информационный перегруз, пресыщение. Сейчас получить знания — не проблема, при хорошем английском можно слушать бесплатные курсы Гарварда, Оксфорда, Кембриджа. Вопрос в том, как эти знания потом превратить в способ мышления и применить в новой для себя профессии. Например, в нашей бизнес-школе философия обучения такова: важно не то, что ты знаешь, а то, что ты умеешь, насколько навыки переходят в действия.

У компании есть краткосрочная онлайн-программа по дистанционному управлению. Но все же большинство программ, в том числе и «Осознанное лидерство» и Еxecutive MBA для собственников и гендиректоров, проходят офлайн. Для них как раз очень важно взаимодействие, работа в командах и мини-группах. Также у бизнес-школы есть твоя LMS-платформа, где можно почитать книги, найти информацию.

— Но в чем никогда не заменит человека никакой искусственный интеллект, так это в живом взаимодействии, эмпатии и поддержке, — подытожила Марина Салитова.

— Мы анкетируем работников, прошедших обучение, и более 80% высказались за формат обучения офлайн, — рассказала Ирина Толстуха. — На вопрос о причинах большинство ответило, что такой способ организует человека больше, чем онлайн. И нам как работодателям интереснее, когда работник проходит обучение «вживую».

— Только при очень высокой мотивации человек способен обучаться дистанционно, — добавила Людмила Колдунова, — в остальных случаях всё-таки эффективнее обучение оффлайн. Например, мы обучаем безработных граждан рабочим профессиям, которые просто невозможно получить «через интернет». В период пандемии многие слушатели успели изучить теорию и потом ждали, пока закончатся ковидные ограничения, чтобы продолжить практическое обучение. Скорее всего, дальше будет актуален смешанный формат.

Сложность выбора

Эксперты при выборе курсов для дополнительного образования советуют ориентироваться на опыт оказания услуг образовательным учреждением, на отзывы и преподавательский состав.

Надежда Любич советует присмотреться к выпускникам и сотрудникам той компании, где человек планирует работать. Важно использовать положительный опыт других и не повторять чужих ошибок. Учитывая почти полный переход многих на онлайн-образование, также важно правильно выбирать провайдеров, которые создали свою собственную платформу. Лучше учиться у тех, кто не просто использует весь функционал Zoom или Google meet, но и добавляет аутентичный контент, чтобы персонифицировать школу или курс под нужды и конкретного студента, и работодателя.

А вот при выборе первой профессии все сложнее — здесь нужно провести более долгую работу.

— Есть термин «Образовательный маршрут», достаточно новое понятие в нашей стране, — продолжила Надежда Любич. — Это долгосрочное планирование образования ребёнка, начиная с раннего развития и поддержки его интересов. Сейчас soft skills имеют такое же воздействие на карьеру, как и академические предметы, — и надо не лениться помогать ребенку развивать их. Кроме того, практика не обязательно должна начинаться только в институте, ее можно проходить уже в 10–12 лет: искать возможности сделать ребенка хотя бы наблюдателем — как пекут пирожки, как работает принтер в офисе и так далее. Ну и, конечно же, заранее планировать поступление в институт и предугадывать профессии, на которые будет спрос. Уже сейчас понятно, что через несколько лет будут востребованы профессии на стыке дисциплин — ИТ и инженерных специальностей, обществознания и ИТ. Это выгодно и работодателю, и полезно сотруднику.

Служба занятости помогает с профориентацией людям любого возраста, начиная с 14 лет — это государственная услуга. Для молодежи есть целый ряд профориентационных проектов — «Твой первый шаг в карьере», «Проект практической профессиональной ориентации в целях развития навыков научного творчества». Это своего рода профессиональные пробы, где подросток может на практике понять, какое направление деятельности ему подходит больше всего, сделать самостоятельный осознанный выбор профессионального маршрута.

— Если же человек уже состоялся как специалист, то понять, чего ему не хватает и что нужно добрать, как раз помогут тьюторы, — сказала Людмила Колдунова. — Сейчас Минтруда и социальной защиты работает над информационной платформой с использованием больших данных, где можно будет проанализировать имеющийся профессиональный багаж и узнать, куда двигаться в профессиональном плане.

— Нашему предприятию уже 110 лет, так что связи с учебными заведениями наработаны прочные, — добавила Ирина Толстуха. — Но мы следим и за новыми интересными курсами и учебными заведениями. Согласна, что профориентация важна: мы как работодатели общаемся с детьми, рассказываем и показываем наше предприятие, пытаемся их заинтересовать профессиями. Кроме того, приглашаем студентов на практику. Если наше предприятие интересно ребятам, то предлагаем заключить договор целевого обучения. Затем они трудоустраиваются к нам как молодые специалисты — и мы рассматриваем их кандидатуры в кадровый резерв предприятия. Если молодой специалист включен в кадровый резерв, на него составляется индивидуальный план развития.

Человеку на протяжении всей профессиональной жизни придется менять профессиональную траекторию — и к этому надо быть готовым, напомнила Марина Салитова. Уже сейчас не приветствуется работа до пенсии по одной специальности, а важна гибкая возможности обучаться чему-то новому.

— Поскольку мы работаем с руководящим звеном в компаниях и в корпоративном рынке, мы видим, чего хотят наши заказчики: прежде всего, повышать компетенции управленцев. И речь здесь идет именно о гибких навыках — системного мышления, понимания организации как системы, подбора команды, клиентоцентричности, харизматичного лидерства. Это те навыки, которые уже сейчас очень востребованы сейчас для любой компании, и будут нужны в будущем.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»