Власти Петербурга подтвердили: в больницы увозят по 850 человек с коронавирусом в день

Как сообщили в ведомстве, в Петербурге прием коронавирусных больных начала Мариинская больница, где в дополнение к существующим 92 инфекционным койкам развернуты еще 680. В стационаре сохранены 153 койки для оказания больным высокотехнологичной медицинской помощи.
На сегодняшний день в городе развернуты 8815 коек для пациентов с СOVID-19. Сколько из них свободны, не сообщается. Но говорится, что задействованы мощности 11 городских стационаров на 15 площадках, одного федерального учреждения и двух детских. С 18 июня будут дополнительно развернуты 150 коек, из них 20 реанимационных, в городской больнице № 33 в Колпино.
Также к оказанию помощи больным с COVID-19 в качестве резерва планируется подключить федеральные учреждения. Со следующей недели поэтапно начнет разворачивать койки Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова.
«Число госпитализаций в больницы для COVID-19 cоставляет в среднем 800–850 человек в сутки. Доля тяжелых больных в стационарах города — около 18%. На данный момент на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациентов, на неинвазивной искусственной вентиляции легких — 269 пациентов», — сообщили в комздраве. Ранее «Фонтанка» уже сообщала эти данные.
Также с 18 июня возобновляет работу Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции на базе Городского противотуберкулезного диспансера. Учреждение будет обслуживать жителей Московского района по направлению участковых врачей, а также бригад отделений скорой медицинской помощи. Там будет проводиться компьютерная томография легких, анализ на COVID-19 методом ПЦР, пульсоксиметрия и ЭКГ.
Госпитализация на пике третьей волны достигала 1000 человек в день. И нынешние показатели к ней близки. По словам эпидемиолога из НИУ ВШЭ, третья волна может быть в два раза выше осенней.