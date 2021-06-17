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Власти Петербурга подтвердили: в больницы увозят по 850 человек с коронавирусом в день

Комздрав Петербурга: В городе госпитализируют по 850 человек с коронавирусом в день

Комитет по здравоохранению Петербурга 17 июня впервые за последние недели официально рассказал об эпидемиологической ситуации в городе. Скорые увозят в день по 800–850 человек с СOVID-19. Доля тяжелых больных в стационарах составляет около 18%.

Как сообщили в ведомстве, в Петербурге прием коронавирусных больных начала Мариинская больница, где в дополнение к существующим 92 инфекционным койкам развернуты еще 680. В стационаре сохранены 153 койки для оказания больным высокотехнологичной медицинской помощи.

На сегодняшний день в городе развернуты 8815 коек для пациентов с СOVID-19. Сколько из них свободны, не сообщается. Но говорится, что задействованы мощности 11 городских стационаров на 15 площадках, одного федерального учреждения и двух детских. С 18 июня будут дополнительно развернуты 150 коек, из них 20 реанимационных, в городской больнице № 33 в Колпино.

Также к оказанию помощи больным с COVID-19 в качестве резерва планируется подключить федеральные учреждения. Со следующей недели поэтапно начнет разворачивать койки Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова.

«Число госпитализаций в больницы для COVID-19 cоставляет в среднем 800–850 человек в сутки. Доля тяжелых больных в стационарах города — около 18%. На данный момент на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациентов, на неинвазивной искусственной вентиляции легких — 269 пациентов», — сообщили в комздраве. Ранее «Фонтанка» уже сообщала эти данные.

Также с 18 июня возобновляет работу Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции на базе Городского противотуберкулезного диспансера. Учреждение будет обслуживать жителей Московского района по направлению участковых врачей, а также бригад отделений скорой медицинской помощи. Там будет проводиться компьютерная томография легких, анализ на COVID-19 методом ПЦР, пульсоксиметрия и ЭКГ.

Госпитализация на пике третьей волны достигала 1000 человек в день. И нынешние показатели к ней близки. По словам эпидемиолога из НИУ ВШЭ, третья волна может быть в два раза выше осенней.

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Комментарии (11)

mr029
Ух ты, сколько ботов то нагнали. Лахта-центр опять в деле)
Киргуду
Как-то цифры не особо стыкуются.
С апреля у нас в городе ежедневно выявляют по 900-1100 новых случаев с отдельными пиками до 1500.
Это получается по 70-80% заболевших увозят в больницы?
SapienS
...но вводить принудительную вакцинацию мы не будем...
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