Памфилова раскритиковала Беглова за ситуацию с избирательной системой Петербурга

«Санкт-Петербург — это единственный из 85 регионов, с руководством которого у нас нет никакого ни понимания, ни взаимодействия конструктивного... И у нас прямо противоположный взгляд, у Центральной избирательной комиссии, которая трижды выставляла неуд Городской избирательной комиссии, хотя там есть очень приличные люди — Покровская и другие. И выражала недоверие нескольким председателям. У действующего губернатора другой взгляд на избирательную систему города Санкт-Петербурга. Он ее публично высказывал, наградив предыдущего председателя орденом, когда мы выразили ему недоверие, призвали Горизбирком самораспуститься для того, чтобы дать возможность воспользоваться кардинально очистить и оздоровить избирательную систему великого замечательного города», — сказала Памфилова.

Перед этим свой доклад закончил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, который сказал, что в случае многодневного голосования в Северной столице будут новые нарушения.



«Губернатор противопоставил свое мнение Центральной избирательной комиссии. На наш взгляд, было упущено время, чтобы кардинально почистить систему, — добавила глава ЦИК. — Именно под опекой главы города наши призывы — сначала они немножко подергались — самораспуститься и выйти из состава комиссии тем, кто в основном делает политику и погоду в этой сфере в негативном смысле, сейчас они чувствуют себя вольно и спокойно».



Наталья Чечина, которая возглавляет Горизбирком, «в данном случае ничего не решает и ничего от нее не зависит», подчеркнула Памфилова. Председатель добавила, что ЦИК использовал все свои возможности. «Глава города встал, скажем так, позиция его понятна, он встал на защиту избирательной системы города. При этом я так полагаю, он взял на себя и основную ответственность и за те выборы, которые будут проходить».

