Два отреставрированных зала Китайского дворца в Ораниенбауме откроются для посетителей с 19 июня. Накануне их торжественно откроют министр культуры Ольга Любимова, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.



Помещения, которые не были доступны для осмотра более десяти лет — с тех пор, как был закрыт на реставрацию сам дворец, — относятся к восточной части парадной анфилады, то есть к половине Екатерины II. Это Штукатурный покой, сложнейшую намазную лепку в котором выполнил сподвижник Антонио Ринальди — Альберто Джани, и малый китайский кабинет, в отделке которого шелк с растительными узорами сочетается с геометрическим орнаментом.