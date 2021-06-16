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Ольга Любимова и Алексей Миллер приедут открывать отреставрированные залы Китайского дворца

В Ораниенбауме откроют залы Китайского дворца, куда не пускали десять лет

Два отреставрированных зала Китайского дворца в Ораниенбауме откроются для посетителей с 19 июня. Накануне их торжественно откроют министр культуры Ольга Любимова, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

Помещения, которые не были доступны для осмотра более десяти лет — с тех пор, как был закрыт на реставрацию сам дворец, — относятся к восточной части парадной анфилады, то есть к половине Екатерины II. Это Штукатурный покой, сложнейшую намазную лепку в котором выполнил сподвижник Антонио Ринальди — Альберто Джани, и малый китайский кабинет, в отделке которого шелк с растительными узорами сочетается с геометрическим орнаментом.

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Открытие этих залов — шаг на пути к завершению работ во дворце, где теперь готовы 12 из 17 интерьеров. Планируемый срок завершения всего комплекса работ — декабрь 2024 года.

Ранее стало известно, что ГМЗ «Петергоф» закрывает на срок около двух недель четыре музея из-за необходимости противостоять распространению коронавирусной инфекции.

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