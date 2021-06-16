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У машиниста метро в Петербурге угнали машину с документами между возвращением с работы и ночным перекуром

Кредитный Mitsubishi Outlander с документами угнали у машиниста метро в Петербурге

Петербуржец оставил свою машину у магазина, а ночью не увидел ее на месте. Кредитный кроссовер достался угонщикам вместе с документами.

Как стало известно «Фонтанке», в половине пятого часа утра 16 июня в полицию Фрунзенского района Петербурга обратился 60-летний машинист, работающий в одном из депо петербургского метро. Мужчина рассказал, что около полуночи 14 июня припарковал свой Mitsubishi Outlander у «Пятерочки» на Бухарестской улице, 132. Около десяти вечера 15 июня, возвращаясь домой с работы, он видел машину на месте, а когда в два часа ночи вышел на балкон покурить, ее уже не было.

Белый «Аутлендер» 2019 года выпуска петербуржец приобрел в том же году в кредит за 1,9 миллиона рублей. Ущерб от угона он оценил в 1,5 миллиона рублей. Все документы находились в машине, так что достались злоумышленникам вместе с ней.

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Комментарии (2)

AlBerkut
По правилам страхования КАСКО большинства страховых угон с документами не страховой случай....
Alex000
Хорошо хоть не поезд.
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