Петербургского адвоката оставили без «Ленд Крузера» с красивыми номерами

Угонщики лишили адвоката из Петербурга дорогого японского внедорожника. Автомобиль укатил в ночи по Киевскому шоссе в область.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 15 июня в полицию Петроградского района Петербурга обратился петербуржец, работающий адвокатом в одной из адвокатских коллегий города. Он рассказал, что между 21:35 13 июня и 22:00 15 июня от дома 15 по Южной дороге угнали его Toyota Land Cruiser Prado 2019 года выпуска с красивыми номерами серии ООН. Ущерб составил 4,2 миллиона рублей.
Автоматизированная система контроля за движением транспорта около двух часов ночи 14 июня засекла внедорожник в деревне Беково Лужского района Ленобласти, на 91-м километре трассы Р-23 «Петербург — Псков». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.