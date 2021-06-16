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Петербургского адвоката оставили без «Ленд Крузера» с красивыми номерами

Угонщики лишили адвоката из Петербурга дорогого японского внедорожника. Автомобиль укатил в ночи по Киевскому шоссе в область.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 15 июня в полицию Петроградского района Петербурга обратился петербуржец, работающий адвокатом в одной из адвокатских коллегий города. Он рассказал, что между 21:35 13 июня и 22:00 15 июня от дома 15 по Южной дороге угнали его Toyota Land Cruiser Prado 2019 года выпуска с красивыми номерами серии ООН. Ущерб составил 4,2 миллиона рублей.

Автоматизированная система контроля за движением транспорта около двух часов ночи 14 июня засекла внедорожник в деревне Беково Лужского района Ленобласти, на 91-м километре трассы Р-23 «Петербург — Псков». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

265961685
на крузер денег нашёл, на "красивый" номер нашёл, а на паркинг не нашёл? какой скупой адвокат нынче пошёл...
PROM
не голодный, новый купит
petr0f
В Бэларусь паехал
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