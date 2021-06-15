Петербуржцы увидят работы Энди Уорхола вместе с русскими художниками

25 июня в пространстве «Севкабель Порта» открывается выставка «Энди Уорхол и русское искусство». Более сотни ключевых работ Уорхола будут соседствовать с вещами Владислава Мамышева-Монро и Павла Пепперштейна.
Выставка «Энди Уорхол и русское искусство» обещает иллюстрацию и осмысление шлейфа, оставленного поп-артом в русском искусстве. Отношение к потреблению и его культура — что сейчас, возможно, актуальнее, чем в прошлом веке, ведь у нас есть россыпь сервисов доставок и интернет-маркетов; осмысление в России американской культуры, от которой при показательном отрицании часто болезненно зависят, сейчас и подавно актуально. Потому что сегодня, подчёркивают организаторы, нет музейного обмена между Россией и США, поэтому в Петербург привезли только работы Уорхола из частных собраний, но не из музея в Питтсбурге.
Выставка займёт девять пространств, где вещи Уорхола будут зарифмованы с родственными работами российских художников. Знаменитая шелкография Мэрилин Монро окажется рядом с фото Владислава Мамышева-Монро в образе дивы, банка Кэмпбелла — с банкой сгущёнки Дмитрия Шорина. В общем параллели, знакомые ценителям и исследователям, зрителям покажут в доступной, даже игровой форме. Готовьтесь окунуться в мир розового меха, диско-шаров и блестящей фольги.
Кроме работ, нужных для сопоставлений, в «Севкабель Порту» покажут обложки пластинок, оформленные Энди Уорхолом, и его экспериментальные фильмы.
Выставка» пройдёт с 25 июня по 19 сентября 2021 года и будет работать каждый день с 10 до 22 часов.
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Анастасия Семенович