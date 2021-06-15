Петербуржцы увидят работы Энди Уорхола вместе с русскими художниками

Выставка «Энди Уорхол и русское искусство» обещает иллюстрацию и осмысление шлейфа, оставленного поп-артом в русском искусстве. Отношение к потреблению и его культура — что сейчас, возможно, актуальнее, чем в прошлом веке, ведь у нас есть россыпь сервисов доставок и интернет-маркетов; осмысление в России американской культуры, от которой при показательном отрицании часто болезненно зависят, сейчас и подавно актуально. Потому что сегодня, подчёркивают организаторы, нет музейного обмена между Россией и США, поэтому в Петербург привезли только работы Уорхола из частных собраний, но не из музея в Питтсбурге.

