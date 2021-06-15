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Весельем и забывчивостью встречали комкульт в клубах. А2 и «Аврора» рискуют быть закрытыми

Клубы А2 Green Concert и Aurora Concert Hall могут быть закрыты. Сотрудники комитета по культуре «выявили грубейшие нарушения санитарных норм» при проверке на минувших выходных, о чём сообщили 15 июня.

На концерте музыканта Matrang 13 июня в A2 чиновники увидели фанатов, которые не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. Официальные требования по рассадке не были соблюдены. Такая же картина открылась перед проверяющими 14 июня во время выступления GUF’а в «Авроре».

«Комитетом по культуре подготовлены обращения в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у указанных площадок уникальных QR-кодов, подтверждающих готовность организаций исполнять стандарты безопасной деятельности, направленные на минимизацию риска распространения новой коронавирусной инфекции», — отчитываются в комкульте.

Наличие QR-кода, который площадки в пандемию должны получить после всех проверок, указывает на то, что организация соблюдает коронавирусные правила и имеет право принимать посетителей. Без таких значков работа во время пандемии невозможна.

В соцсетях и на сайтах обеих музыкальных площадок об отмене концертов и возможных перебоях в работе пока что не сообщается.

13 июня специалисты Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом провели рейд по торговым центрам и кальянным в шести районах Петербурга. Некоторые заведения закрыли.

В Петербурге, напомним, ужесточены ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В Москве ещё строже — началась нерабочая неделя.

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Комментарии (8)

Parallax
Недавно как раз где-то (не здесь ли?) публиковали результаты исследования, влияют ли концерты на распространение вируса. Оказалось, что результаты в пределах статистической погрешности.
Лучше бы обратили внимание на пассажиров, закашливающих окружающих в общественном транспорте - вот где просто идеальный способ разноса инфекции.
syshsun
А комитет по спорту,не хочет по фан-зонам прогуляться или там сразу люлей накидают за "масочку наденьте".
efela
В городе европейский чемпионат по футболу, Алые паруса и прочие удовольствия, а тут какой-то клуб посмел QR код не завести?
Кто-нибудь, господа, этими кодами вообще пользовался?
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