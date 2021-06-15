Весельем и забывчивостью встречали комкульт в клубах. А2 и «Аврора» рискуют быть закрытыми

«Комитетом по культуре подготовлены обращения в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на отзыв у указанных площадок уникальных QR-кодов, подтверждающих готовность организаций исполнять стандарты безопасной деятельности, направленные на минимизацию риска распространения новой коронавирусной инфекции», — отчитываются в комкульте.

На концерте музыканта Matrang 13 июня в A2 чиновники увидели фанатов, которые не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. Официальные требования по рассадке не были соблюдены. Такая же картина открылась перед проверяющими 14 июня во время выступления GUF’а в «Авроре».

Наличие QR-кода, который площадки в пандемию должны получить после всех проверок, указывает на то, что организация соблюдает коронавирусные правила и имеет право принимать посетителей. Без таких значков работа во время пандемии невозможна.



В соцсетях и на сайтах обеих музыкальных площадок об отмене концертов и возможных перебоях в работе пока что не сообщается.



13 июня специалисты Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом провели рейд по торговым центрам и кальянным в шести районах Петербурга. Некоторые заведения закрыли.



В Петербурге, напомним, ужесточены ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В Москве ещё строже — началась нерабочая неделя.

