Нерабочая неделя с сохранением зарплаты началась в Москве

Жёсткие коронавирусные ограничения и проверки начинают действовать в Москве.
Дни с 15 по 19 июня — нерабочие. Зарплата у москвичей сохраняется, при этом власти не будут оказывать поддержку бизнесу. Предприятиям разрешено продолжить работу, если они переведут на удалёнку не менее 30% не привитых от COVID-19 работников, сотрудников старше 65 лет и хронических больных.
В парках и на природных территориях закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки
Все пункты вакцинации в Москве продолжают работать, напоминает РИА Новости.
О введении выходных дней мэр Москвы Сергей Собянин объявил 12 июня в связи с резким ростом заболеваемости ковидом, в том числе больше стало молодых пациентов.
В Петербурге тоже действуют новые ограничения из-за коронавируса. Подробнее о них читайте на «Фонтанке».