FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Нерабочая неделя с сохранением зарплаты началась в Москве

Жёсткие коронавирусные ограничения и проверки начинают действовать в Москве.

Дни с 15 по 19 июня — нерабочие. Зарплата у москвичей сохраняется, при этом власти не будут оказывать поддержку бизнесу. Предприятиям разрешено продолжить работу, если они переведут на удалёнку не менее 30% не привитых от COVID-19 работников, сотрудников старше 65 лет и хронических больных.

В парках и на природных территориях закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и т. п., в торговых центрах — детские игровые залы и фуд-корты. С 23:00 до 06:00 не работают кафе, бары, рестораны, ночные клубы, дискотеки. Навынос торговать можно.

Все пункты вакцинации в Москве продолжают работать, напоминает РИА Новости.

О введении выходных дней мэр Москвы Сергей Собянин объявил 12 июня в связи с резким ростом заболеваемости ковидом, в том числе больше стало молодых пациентов.

В Петербурге тоже действуют новые ограничения из-за коронавируса. Подробнее о них читайте на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

aaignat
Гонят колоть бормотень от нулёвого карла дюбыми методами
zlopopik
Продолжают ушатывать страну.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний