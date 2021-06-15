Нерабочая неделя с сохранением зарплаты началась в Москве

Жёсткие коронавирусные ограничения и проверки начинают действовать в Москве.



Дни с 15 по 19 июня — нерабочие. Зарплата у москвичей сохраняется, при этом власти не будут оказывать поддержку бизнесу. Предприятиям разрешено продолжить работу, если они переведут на удалёнку не менее 30% не привитых от COVID-19 работников, сотрудников старше 65 лет и хронических больных.

