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В Петербурге за нарушение коронавирусных ограничений закрыли три кальянные и два ТЦ

Поход специалистов Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом по торговым центрам и кальянным в шести районах Петербурга завершился протоколами и закрытием некоторых заведений.

«В ходе рейдов 13 июня были проверены три кальянные — Feromon в ТК «Вояж» на проспекте Энгельса, Label shisha на Литейном и TABOO.Cinema & Lounge на Исполкомской улице. Работа кальянных в настоящее время запрещена. Тем не менее во всех трех проверенных организациях были посетители, которые курили кальян. Часть персонала и посетителей были без масок. Отсутствовали QR-коды. Персонал работал без средств индивидуальной защиты», — рассказали 14 июня в пресс-службе Смольного. Все три заведения закрыли, входы в них опечатали.

Нарушения нашли в ТК «Балкания Нова», ТРК «ЛЕТО», ТК «Питерленд», ТРК «Гранд Каньон», ТЦ «ФИОЛЕНТ». Во всех «забыли» о термометрии на входе. Кое-где были проблемы с QR-кодами, отсутствием масок у посетителей, санитайзеров и т.п. В последнем «нарушались стандарты безопасности», и второй этаж в результате был опечатан полностью. В ТК «Солнечный» из-за множества нарушений опечатали три входа в здание.

«По итогам проверок комитетом по контролю за имуществом составлено 15 протоколов осмотра и 4 протокола в отношении физических лиц об административных правонарушениях», — добавили власти.

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Комментарии (4)

мухомор
Кальянщики должны страдать.
260569221
Курить калян в маске??? Чаво??? Вы там роспотребпозор с ума съехали???
Sobaka
Деньги давай!
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